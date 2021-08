Política

Heber: “Es un señor que consumía droga y traficaba droga dentro del penal; no es un narco”

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, visitó este martes la cárcel Las Rosas en Maldonado, donde denunció el hacinamiento carcelario en ese centro de reclusión y se refirió a la fuga de Hugo Pereira el 14 de agosto de la Unidad 4, “Santiago Vázquez”, el exComcar.

El ministro destacó el trabajo de la Policía, que lo recapturó el 26 de agosto en la esquina de 18 de Julio y Gaboto, cuando el fugado salía del bar Las Palmas, y negó que se trate de una fuga insólita. “Insólito fue que se escapara de Cárcel Central el narcotraficante (Rocco) Morabito y que se desapareciera por muchos años. Este es un señor que consumía droga y traficaba droga dentro del penal. No es un narco. Y lo agarramos en una semana. Insólito no es. Se escapan y los agarramos”, respondió el ministro a la prensa.

A los pocos minutos, el senador Charles Carrera, del Frente Amplio, criticó esta conceptualización. “Ministro Heber, un señor que trafica drogas en una cárcel es un narco preso, pero no deja de ser un narco...”, publicó el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior.

Se sigue investigando

Pereira tiene 15 antecedentes penales y la última vez que la Policía lo apresó, previo a su fuga, en 2020, en el marco de la Operación Guaraní, en la que se desarticuló una red de narcotráfico. El ministro se refirió a las dos versiones sobre la fuga, ambas aportadas por él: el 25 de agosto dijo que “se disfrazó y salió caminando” de la cárcel, mientras que dos días después informó que el delincuente “dijo que su fuga se dio por el alambrado perimetral detrás de los módulos 6 y 8”.

“La característica de que la persona era un narco es de la prensa, no es de la Policía. La Policía nunca dijo que éste era un narco. Lo que sí dijimos es que se había fugado una persona. Y en primera instancia, como no teníamos ninguna otra versión, supusimos, y supuso el director, que salió disfrazado por la puerta. Después lo capturamos rápidamente, en muy poco tiempo, que no hay que olvidarse la efectividad que tuvo la Policía de agarrarlo, que se quiere minimizar esta situación de éxito de la Policía de haber agarrado al fugado. Después de haberlo agarrado, el fugado dice y señala que se escapó por otro lado, por un tejido”, aseguró ayer Heber.

“Nosotros no hemos adoptado esto como la versión oficial, porque esto se está investigando por parte de la fiscal, pero vemos índices ciertos de eso porque hay un agujero, había una cañada y había ropa tirada. Esos son elementos de juicio que nosotros vamos a tener en cuenta, pero sobre todo lo tiene que comprender la fiscal, porque hoy cometió un delito, gracias a la LUC. Hoy quien se va de una cárcel está aumentada la pena, por lo tanto se quiere minimizar el hecho para que no sufra las consecuencias de la penalización que la LUC establece”, agregó el ministro.

Este lunes el ministro de Defensa, Javier García, dijo que no hay "elemento concluyente" en la investigación con respecto a por dónde se fugó el recluso.



El Frente Amplio volverá a citar a Heber al Parlamento; esta vez por la fuga del exComcar. “Con mucho gusto iremos a informar. Si la investigación nos permite, vamos a informarle todo esto que les estamos informando a ustedes”, dijo Heber.

Hacinamiento y deportación de extranjeros

El ministro aseguró que Las Rosas está en una situación de hacinamiento. “Tenemos aquí unos 1000 presos entre hombres y mujeres. Hay factiblemente una capacidad física de 500. Quiere decir que acá estamos en una situación de hacinamiento muy notoria y por lo tanto hay mucho por hacer”, dijo Heber.

El ministro también se refirió al proyecto de ley de migraciones que pretende impulsar. “En la ley de migraciones nosotros estamos diciendo que aquellos que son penados por el juez, condenados por el juez, si vienen a delinquir a hacer redes de prostitución, de explotación de menores, de droga, de narcotráfico, nada tienen que hacer acá. Yo he dicho algo que reitero: no los quiero ni en las cárceles, no los queremos ni en las cárceles”, dijo el ministro.

“En las cárceles tenemos 355 extranjeros hoy, que les sale a todos los uruguayos mucha plata: son más de 2 millones de dólares por año, que estamos gastando en extranjeros que vienen, aprovechan un país generoso que abre sus manos y sus brazos para recibir a la gente que quiere trabajar, pero vienen a delinquir. Entonces si vienen a delinquir, nosotros queremos tener una figura mucho más ágil que la expulsión, que es muy lenta, muy burocrática, y termina demorando años la expulsión. Queremos la deportación, como tienen muchos países”, explicó Heber.

“Ese proyecto está en este momento en Cancillería. Tenemos que hacer una comparación jurídica de lo que son los tratados que nosotros hemos firmado a nivel internacional”, aclaró el ministro.

