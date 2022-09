Heber: “Calabria eleva la vara muy alto en el desempeño de cargos políticos de confianza”

Política

El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, presentó este miércoles su renuncia al cargo por haber tenido una consulta oftalmológica en el Hospital Policial el 1° de julio de este año. “Más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar, al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia al cargo de director general del Ministerio del Interior”, dice la carta pública que dirigió al presidente Luis Lacalle Pou.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió al asunto este miércoles en rueda de prensa. “Queremos destacar muy especialmente que el Ministerio del Interior tiene una ausencia muy grande con la renuncia que, en forma personal, presentó el señor Calabria. Nos parece que su capacidad, su honestidad, su buen proceder, su dedicación al trabajo están fuera de discusión en este tema”, dijo Heber, quien agregó que “él entendió que por una consulta oftalmológica que hizo en el Hospital Policial, a juicio de él equivocada, motivó a presentar una renuncia indeclinable a nuestra persona y al presidente de la República”.

“Este proceder del doctor Calabria eleva la vara muy alto en el desempeño de los cargos políticos de confianza en la administración pública, que llevan a tomar una actitud de esta envergadura con una consulta con un médico oftalmólogo”, aseguró el ministro.

Este miércoles, MVD Noticias informó que Heber, Calabria y familiares del exjerarca “recibieron asistencia en el Hospital Policial cuando tuvieron covid” y, además, “seguimiento y control”. El ministro lo negó en conferencia de prensa. “Nosotros no hemos sido atendidos en el Hospital Policial; nos hemos hecho hisopados en el Hospital Policial en situaciones de emergencia y urgencia puntuales. No son un costo para el Hospital Policial los hisopados porque los financia el Fondo Coronavirus; por lo tanto, no hemos tenido ningún tipo de atención en el Hospital Policial”, expresó Heber.

En esa misma línea, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, había informado unos minutos antes que, en centros que dependen de Salud Pública, se realizaron “hisopados durante la emergencia sanitaria a los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud y a todos quienes los necesitaran”.

Además, publicó en Twitter que “todos fueron financiados por los Fondos Covid, no con recursos de ASSE”, y sentenció que “no hay irregularidad por los hisopados realizados”.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, también habló del asunto con Telemundo. “Luis no quiso hacer absolutamente nada para apropiarse o para abusar de algo, al contrario”, aseguró.

Además, fue consultado por la prensa sobre la similitud entre el hecho que motivó su renuncia y los sucesos por los que el Gobierno y el oficialismo critican al ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior y actual senador Charles Carrera. Para González, “por supuesto que no” son comparables ambos casos, y “todos lo saben”.

“¿Que haya dos personas internadas durante tres años con plata del Estado viviendo dentro del Hospital Policial es comparable al hisopado? Bueno, ta. Está perfecto”, se respondió con ironía González. El jerarca se refiere a la internación autorizada por Carrera de Víctor Hernández, baleado frente a la comisaría de La Paloma, Rocha, en 2012. Por esta y otras gestiones, la bancada de senadores de la coalición de gobierno resolvió abrir una comisión investigadora sobre la gestión de Carrera durante los últimos dos períodos de gobierno del Frente Amplio.

González destacó que el vínculo del exjerarca con el hospital fue puntual. “Nadie hizo una planificación para abusar del Hospital Policial. El caso de mi compañero no es un abuso. Quien diga de Luis Calabria no lo conoce, no tiene ni idea quién es Luis Calabria. Y muchos deberían lavarse la boca antes de hablar de una persona tan correcta”, aseguró.

La renuncia de Calabria generó, además, elogios de parte de senadores del Partido Nacional.

