Hay nuevo imputado por el atentado contra Ferrero; cumplirá 180 días de prisión preventiva

Judiciales

La investigación que gira en torno al atentado que sufrió la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, El pasado 28 de setiembre, logró una nueva imputación a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 3º Turno.

Según informó el Ministerio Público, la persona fue imputada por varios ilícitos, entre ellos por asociación para delinquir, posesión de sustancias estupefacientes prohibidas, tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito, que fue en concurso formal con un delito de porte, tenencia de arma de fuego, uso de un documento falso y receptación.

Como medida cautelar, el imputado deberá cumplir con 180 días de prisión preventiva. Estas actuaciones judiciales fueron declaradas reservadas. Una vez que finalice la feria judicial, la Fiscalía de Estupefacientes de 4º Turno continuará con la investigación.

A fines de noviembre, la fiscal rememoró, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analizaba el proyecto de ley presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo, la situación que atravesó durante el atentado, en el que entraron a su casa.

Fue la primera vez que Ferrero habló públicamente de cuando dos hombres llegaron de madrugada, dispararon y detonaron una granada en el patio de la vivienda. Si bien la edificación contaba con seguridad, esta se encontraba al frente, mientras que los atacantes ingresaron por el fondo.

En la comisión, Ferrero sostuvo que los legisladores “tienen que hacer una reflexión” sobre el narcotráfico en Uruguay. Recordó además que desde 2004 combate el “flagelo” de las organizaciones narco.

“Tenemos que prestarle atención, de verdad se los digo. ¡Miren lo que está pasando en Río de Janeiro! Yo tengo contacto con colegas de Brasil”, advirtió la fiscal de Corte, en referencia al operativo antinarco en esa ciudad que dejó 132 muertos.

Ferrero insistió en que es necesario prestar atención a la situación de Uruguay.

“¡Miren la situación de Uruguay, en la cual a mí no me mataron por 15 centímetros! Es así. ¡Según el informe, por 15 centímetros, una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida!”, dijo.

También advirtió al sistema político de que “no van a conseguir mucha gente que se dedique a combatir el narcotráfico”. “Y menos después de lo que pasó conmigo”, agregó.

Según Ferrero, el narcotráfico en América Latina avanza en varios países y advirtió que dentro de unos años “los legisladores se van a acordar” de sus palabras. “Si no se toman medidas, y medidas serias, los efectos van a llegar con un empuje impresionante”, expresó.

Ferrero afirmó que el narcotráfico ya está en las altas esferas del poder uruguayo, aunque aclaró que no puede detallar qué investigaciones se llevan adelante, porque corren riesgo su vida y la de su familia.

“El 28 de setiembre, mientras todos estaban bárbaros en sus casas, cumplía años mi hermano, que tiene cáncer, y mi hijo y yo tuvimos que enfrentar la situación de llamar a los gritos porque nos estaban atacando. Era impresionante cómo caían los vidrios de mi casa”, recordó.

La fiscal señaló que, aunque la lucha territorial de los narcotraficantes sea pequeña, todos los ciudadanos pueden sufrir daños colaterales.

Explicó que el narcotráfico en Uruguay no funciona igual que en países grandes, como Brasil, sino que los delincuentes “estudian más” su entorno por tratarse de un país con tres millones de habitantes.

“Ellos dominan, nos conocen y nos estudian más, porque hacen todo ese entramado. A mí me empezaron a seguir el 11 de setiembre y lo hicieron el 28. Todos esos días estuvieron siguiéndome, con o sin custodia. Convengamos una cosa: por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual”, señaló.

En ese contexto, Ferrero advirtió que los delincuentes comenzarán a intentar coimear a fiscales y políticos. “Cuando ellos quieran que exista una legislación que los favorezca en la parte criminal, van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista”, dijo.