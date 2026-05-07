Hantavirus en Uruguay: qué se sabe hasta el momento y nuevo comunicado del MSP

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que fue notificado por el Centro Nacional de Enlace de Argentina acerca de dos personas vinculadas a un brote de hantavirus detectado en un crucero internacional, que habían transitado previamente por territorio uruguayo en marzo de este año.

De acuerdo con la información reportada por las autoridades sanitarias internacionales, ambas personas realizaron un recorrido por América del Sur antes de embarcar en el crucero y permanecieron en Uruguay entre el 13 y el 27 de marzo.

El brote —por el que se registraron tres víctimas fatales— fue notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 2 de mayo, después de que se detectara un cuadro de infección respiratoria aguda grave a bordo de la embarcación. Los estudios de laboratorio confirmaron infección por hantavirus en uno de los casos investigados.

Tal como había informado la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el análisis epidemiológico realizado por el Departamento de Vigilancia en Salud de la cartera determinó que no existe riesgo de transmisión asociado a la permanencia de estas personas en Uruguay.

Esto se debe a que los síntomas comenzaron varios días después de haber abandonado el país, por lo que no se encontraban en período sintomático durante su estadía en territorio nacional, indicó el MSP en un comunicado.

“Eso ya está certificado y lo vamos a comunicar para poder dar tranquilidad a la ciudadanía”, manifestó la secretaria de Estado en rueda de prensa este jueves 7 de mayo. De acuerdo con la ministra, se activó la vigilancia epidemiológica y “se chequeó el tiempo que estuvieron” los turistas en el país.

Hasta el momento, no se han identificado casos sospechosos o confirmados relacionados temporalmente con esta situación en el país.

Como medida preventiva y de vigilancia, el MSP reforzó el monitoreo de infecciones respiratorias agudas graves y otros eventos con sintomatología compatible, con el objetivo de detectar precozmente eventuales situaciones de riesgo.

La situación continúa bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias nacionales en coordinación con organismos internacionales.

Tal como informamos, la pareja de ciudadanos neerlandeses que falleció tras contraer hantavirus a bordo del crucero MV Hondius realizó un extenso itinerario por Chile, Argentina y Uruguay antes de reembarcar. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Argentina informó que se encuentra reconstruyendo el recorrido de los pasajeros para determinar los posibles focos de contagio.

El miércoles 6, tres personas con síntomas compatibles fueron evacuadas de la embarcación en Cabo Verde para ser trasladadas a los Países Bajos. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que la operación se coordinó entre autoridades de Cabo Verde, Reino Unido, España y el operador del buque.

Desde el inicio de la travesía se han registrado tres fallecimientos: la pareja neerlandesa y una pasajera alemana. Además, otros dos viajeros permanecen hospitalizados en Johannesburgo (Sudáfrica) y Zúrich (Suiza).