Modo saludable

Pareja con hantavirus que pasó por Uruguay no estaba en fase de contagio, dijo Lustemberg

Montevideo Portal

La titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, garantizó que los turistas neerlandeses que estuvieron en Uruguay contagiados de hantavirus y luego fallecieron por dicha enfermedad “no estuvieron en la fase en la que puede suceder el contagio”.

“Eso ya está certificado y lo vamos a comunicar para poder dar tranquilidad a la ciudadanía”, manifestó la secretaria de Estado en rueda de prensa este jueves 7 de mayo. De acuerdo con la ministra, se activó la vigilancia epidemiológica y “se chequeó el tiempo que estuvieron” los turistas en el país.

Tal como informamos, la pareja de ciudadanos neerlandeses que falleció tras contraer hantavirus a bordo del crucero MV Hondius realizó un extenso itinerario por Chile, Argentina y Uruguay antes de reembarcar. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Argentina informó que se encuentra reconstruyendo el recorrido de los pasajeros para determinar los posibles focos de contagio.

El miércoles 6, tres personas con síntomas compatibles fueron evacuadas de la embarcación en Cabo Verde para ser trasladadas a los Países Bajos. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que la operación se coordinó entre autoridades de Cabo Verde, Reino Unido, España y el operador del buque.

Desde el inicio de la travesía se han registrado tres fallecimientos: la pareja neerlandesa y una pasajera alemana. Además, otros dos viajeros permanecen hospitalizados en Johannesburgo (Sudáfrica) y Zúrich (Suiza).

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