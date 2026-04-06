Hallan muerto a trabajador rural que era buscado y cuya camioneta fue quemada

Esta mañana culminó de la peor manera la búsqueda de Iván Casas, capataz rural que era buscado en el departamento de Rocha.
Tal como informáramos, el hombre había desaparecido el domingo en las inmediaciones de la ciudad de Chuy. Horas más tarde, el hallazgo de la camioneta de Casas, calcinada, desató todas las alarmas.
Hace minutos, y según informara el medio local Inf Central, Casas fue encontrado muerto, a menos de un kilómetro del lugar donde estaba el vehículo incendiado. De acuerdo con dicho informe, el cuerpo presentaría varios impactos de bala.
Personal de la Policía Científica acudió al lugar con el fin de periciar la escena.
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