Alerta: buscan a trabajador desaparecido cuya camioneta fue encontrada incendiada

Policiales

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla por estas horas en el departamento de Rocha, debido a la desaparición de una persona en las inmediaciones de la ciudad de Chuy.

Según informara el medio local Inf Central, se trata de Iván Casas, un capataz rural que no pudo ser localizado recientemente, lo que llevó a la activación del protocolo por persona ausente.

Durante las tareas de búsqueda, la camioneta de Casas fue encontrada completamente incendiada a las afueras de la citada localidad, hecho que incrementa la preocupación de las autoridades.

Las autoridades policiales y la familia del trabajador solicitan la colaboración de la población.

Cualquier información que pueda contribuir a localizar a Casas puede aportarse a través de la línea 911 o en cualquier comisaría del país.