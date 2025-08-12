Locales

Hackearon el celular de Gandini y le pidieron dinero para devolverle control de WhatsApp

El celular de Jorge Gandini, director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), fue hackeado este martes, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal.

Al exsenador blanco le pidieron dinero a cambio de devolverle control sobre su cuenta de WhatsApp desde Argentina.

El dirigente blanco realizó la denuncia por delito informático ante la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior.

Este órgano ministerial puede contactarse:

-Por teléfono al 2030 4625 de lunes a viernes 08:00 a 19:00 hrs. Fines de semana de 10:00 a 18:00 hrs

-Por mail a: [email protected]

