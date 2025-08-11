Delincuentes asaltaron sucursal de banco en barrio Colón; tomaron a funcionario de rehén

Policiales

Delincuentes armados asaltaron una sucursal del banco Scotiabank en el barrio Colón, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal.

El hecho se dio en la avenida Garzón y Lezica; los delincuentes arribaron en una camioneta y al menos dos motos. Ingresaron al local, amenazaron a un guardia de seguridad y lo tomaron como rehén. El hecho se dio después del horario de cierre del banco.

Según informó Telenoche (Canal 4), los delincuentes no lograron acceder al botín: solamente consiguieron asaltar a una mujer, a la que le sustrajeron su billetera con $ 20.000. Además, hirieron al guardia de seguridad de un culatazo y abandonaron el lugar.

Al salir, arrojaron miguelitos en el lugar, con el fin de impedir una persecución, y una bomba de humo. Según explicó un testigo a Telemundo, los delincuentes “estaban con armas largas, encapuchados”.

El tránsito se encuentra cortado en el lugar, y efectivos trabajan para esclarecer lo sucedido con el apoyo de cámaras de videovigilancia.

