Delincuentes asaltaron sucursal de banco en barrio Colón; tomaron a funcionario de rehén

Delincuentes armados asaltaron una sucursal del banco Scotiabank en el barrio Colón, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal.
El hecho se dio en la avenida Garzón y Lezica; los delincuentes arribaron en una camioneta y al menos dos motos. Ingresaron al local, amenazaron a un guardia de seguridad y lo tomaron como rehén. El hecho se dio después del horario de cierre del banco.
Según informó Telenoche (Canal 4), los delincuentes no lograron acceder al botín: solamente consiguieron asaltar a una mujer, a la que le sustrajeron su billetera con $ 20.000. Además, hirieron al guardia de seguridad de un culatazo y abandonaron el lugar.
Al salir, arrojaron miguelitos en el lugar, con el fin de impedir una persecución, y una bomba de humo. Según explicó un testigo a Telemundo, los delincuentes “estaban con armas largas, encapuchados”.
El tránsito se encuentra cortado en el lugar, y efectivos trabajan para esclarecer lo sucedido con el apoyo de cámaras de videovigilancia.
