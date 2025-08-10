Judiciales

Justicia imputó a hincha de Nacional que lanzó bengala e hirió a policía en un clásico

La Justicia imputó este domingo al hincha de Nacional que lanzó una bengala náutica desde la tribuna Colombes en el clásico entre Peñarol y Nacional del pasado 6 de julio, que terminó con un policía gravemente herido, según informó Fiscalía.

El imputado fue detenido el viernes, como presunto responsable del hecho. Se le imputó un delito de homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual.

Se aplicó como medida cautelar prisión preventiva por 60 días a la espera de una eventual condena.

El incidente ocurrió cuando desde el sector donde se ubicó la hinchada del conjunto albo voló una bengala náutica que cayó en el palco alto de la tribuna América, sector que estaba asignado para los medios de comunicación, e impactó en la pierna de un efectivo policial, que rápidamente tuvo que ser asistido.

Ahí, se lo trasladó a CTI, donde al hombre debieron extirparle un testículo como consecuencia de la herida. Fue dado de alta el viernes 11 de julio.

El ministro del Interior, Carlos Negro, felicitó el “excelente trabajo” que derivó en la imputación del presunto responsable.

“Agradecemos y felicitamos a todos los integrantes de la Policía que fueron parte de esta investigación. Seguiremos trabajando para evitar que la violencia sea parte del deporte y de nuestra sociedad”, escribió en la red social X.



