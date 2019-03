Gustavo Leal sobre usurpadores: "Pretenden algo insólito, que el Estado les dé una casa"

Locales

Este miércoles al mediodía se dio el desalojo de las personas que fueron imputadas el martes por usurpación de viviendas en Casavalle. Durante el procedimiento, los desalojados increparon al director de Convivencia del Ministerio del Interior y lo acusaron de ser un "antichorro".

Según la crónica de Subrayado, acusaron a Leal de estar dejando afuera a muchas familias con hijos. "Nos están tirando afuera como unas ratas, y no somos ratas, somos trabajadores", decía una mujer.

"Ustedes me gritan antichorro, y sí, soy antichorro", les dijo Leal, quien discutió con los vecinos tejido mediante.

Esta mañana, Leal dialogó con Magdalena Correa de Arriba Gente (Canal 10) sobre estas discusiones que protagonizó. "Es lamentable lo que pasó. Dije lo que dije porque siento que es lo que piensan casi todos los uruguayos", señaló Leal.

"Ser antichorro no es un insulto, a mí no me insultaron. No había inocentes ahí, todos estaban condenados por usurpación. Acá estamos defendiendo los bienes públicos", dijo el sociólogo.

"Pretenden algo insólito, que el Estado les entregue una casa", agregó. "Algunos tienen niños y creen que por eso el Estado les debe dar una casa. Pero esas personas usurparon casas a gente que también tenía niños, y ahora quieren aparecer frente a la televisión como víctimas", señaló.

Leal contó que se va a hacer un seguimiento de estas personas formalizadas y si vuelven a delinquir serán sancionadas. "No se puede defender ser un chorro. La gente trabaja y se esfuerza para mejorar, para pagar el alquiler. No se puede aceptar que en un complejo de viviendas un grupo de personas irrumpa, usurpe viviendas, se quede con las casas, no pague los servicios y viva de arriba, como si fueran ciudadanos clase A", remarcó.

Aclaró que si bien no se trata de personas que ya cometieron el mismo delito, es verdad que algunos tienen vínculos con el grupo delictivo Los Chingas, ya condenados por usurpación. Varios de los formalizados tenían antecedentes penales (uno de ellos contaba con 12 antecedentes).