Entre acusaciones de “antichorro”, desalojados de Casavalle increparon a Gustavo Leal

Policiales

El director de Convivencia del MI dijo que sí, que es un “antichorro”: “Si esa gente defiende a la delincuencia está en un lugar donde yo no estoy”.

Este miércoles al mediodía se dio el desalojo de las personas que fueron imputadas el martes por usurpación de viviendas. Durante el procedimiento, los desalojados increparon al director de Convivencia del Ministerio del Interior y lo acusaron de ser un "antichorro".

Según la crónica de Subrayado, los acusaron a Leal de estar dejando afuera a muchas familias con hijos. "Nos están tirando afuera como unas ratas, y no somos ratas, somos trabajadores", decía una mujer.

"Ustedes me gritan antichorro, y sí, soy antichorro", les dijo Leal, quien discutió con los vecinos tejido mediante.

En declaraciones a la prensa, Leal dijo que lo que él y los oficiales de la Guardia Republicana hacían era "cumplir ordenes judiciales". "Las órdenes se cumplen, no se discuten", dijo el profesional, quien comentó que estas personas entregaron las viviendas "porque ayer aceptaron el delito de usurpación".

"Firmaron que eran culpables y un juez y una fiscal fijaron una pena para entregar las casas", agregó.

"Si hay gente que levanta la voz, yo no voy a levantar la voz, pero voy a ser muy firme", lanzó Leal. "No voy aceptar que haya presión sobre el Estado, esa no es manera de construir sociedad", señaló.

"Me gritaron antichorro, y yo los encaré de frente. Yo soy un antichorro, sí, creo que está mal delinquir. No defiendo la delincuencia, y si esa gente defiende a la delincuencia está en un lugar donde yo no estoy", finalizó.

Este martes, nueve de los once detenidos fueron imputados por usurpación de viviendas y robo de energía.

Ocho de los imputados fueron condenados con libertad vigilada, tras llegar a un acuerdo, y una mujer fue a prisión por cuatro meses por tener antecedentes por violencia privada: por violentar a uno de sus hijos.

Uno de los imputados y con libertad vigilada es tío de Mónica Sosa, líder de "Los Chingas", y tiene 12 antecedentes penales, según supo Montevideo Portal en base a fuentes policiales. A este hombre se le impuso ese régimen y el cierre de fronteras.

A los demás imputados se les ordenó abandonar la vivienda en 24 horas, la prohibición de vivir y circular por ese complejo de viviendas y presentarse todas las emanas en la seccional más cercana.

Montevideo Portal