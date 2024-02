Gurméndez lanzó su precandidatura: “No venimos a divertir gente en TikTok por un ratito”

Política

Después de haber presentado su sector, Impacto, en la primera semana de febrero, el precandidato colorado Gabriel Gurméndez lanzó este martes su precandidatura a la Presidencia.

Con referencias a Jorge Batlle y Alejandro Atchugarry, recuerdos de cómo conoció a su esposa, de cómo lo impulsó a la política y promesas de campaña, el expresidente de Antel reunió a unas 1.000 personas en Montevideo Music Box.

Para Gurméndez, ser precandidato a la Presidencia es “el mayor desafío”, así como el “más grande y lindo”. Sin embargo, reconoció en su discurso, que compartió en redes sociales, que este es “el momento más difícil” del Partido Colorado (PC). De todos modos, celebró a los jóvenes que se acercaron al lanzamiento. “¿Dónde estaba la juventud del PC?”, preguntó al mismo tipo en el que lo celebraban.

“Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser Gobierno, como la primera vez”, cantaba el millar de presentes. De este modo, Gurméndez se refirió a la gestión de la coalición de Gobierno: “Hicimos cosas, claro que sí, cosas importantes”.

El expresidente de Antel reconoció que algunos militantes y votantes del PC le “reprochan” que habla “poco de Batllismo”. Así, defendió su postura: “No tenemos que andar proclamando todos los días que somos más o menos batllistas que otros; nuestro batllismo va en la actitud y va en la acción y va en la mirada hacia adelante”.

De este modo, el líder de Impacto reafirmó su propuesta y expresó: “Venimos por un partido colorado que va en serio; No venimos a divertir gente en TikTok por un ratito”.

“Hemos sido fieles al espíritu de coalición y al mandato que la gente dio en las urnas. Nuestro partido cumplió con su parte. Contribuyó a encarar activamente, y sin mirar costos, las reformas impostergables que el país reclamaba desde hace años. Hemos dado pasos importantes, claro que sí. Pero no estamos conformes. También tenemos una sensación de rebeldía frente a una sociedad que nos interpela. Hay un país que pide respuestas para la primera infancia, hay un país que nos exige cuidar mejor a nuestros abuelos, hay un país que no quiere ver a sus hijos envenenados por la droga. Ni ranchos con piso de barro. Ni gente en la calle. Ni la marginalidad social. ¿Quién no siente que la sociedad nos pide a gritos soluciones a estos problemas?”, expresó.

Gurméndez, además, recordó la muerte del niño de dos años que murió tras una balacera en Pinar Norte. “Esa bala que lo mató nos hirió a todos y a todos nos llegó al corazón, sabemos que hay respuestas para dar a la primera infancia”, aseguró.

En tanto, el precandidato colorado apuntó contra la oposición: “El Frente Amplio (FA) y el Pit-Cnt nos vuelven a proponer el camino de la servidumbre, la promesa populista, la que hizo explotar la Argentina. El voluntarismo fácil de proclamar derechos y lanzar políticas públicas mágicas, gastando los dineros públicos sin resolverle los problemas a la gente, sin medir resultados, sin ton ni son, que funde empresas públicas. Donde da lo mismo si algo que dicen que cuesta 40 millones, termina saliendo 120 millones. Y lo festejan”.

El líder de Impacto cuestionó la recolección de firmas para derogar la reforma de la Seguridad Social, porque “embarcan al Uruguay por el camino del retroceso”. “Este es un rumbo peligroso que nos lleva a un país más pobre y desigual. Ya lo vivimos”, señaló el colorado.

Además, el expresidente de Antel apuntó contra la interna del FA, porque “mandan los radicales, sin centro, sin moderados”. “Eso es Cosse y Orsi. Eso es Orsi y Cosse. Una es más evidente y el otro parecía más disimulado. Pero son la misma cosa. Ya vimos el abrazo”, agregó.

Sobre su visión para el país, Gurméndez expresó: “Tenemos que ir por un Estado ágil, y desatar la maraña de trabas burocráticas, regulaciones innecesarias, monopolios y privilegios corporativos que favorecen a pocos y secuestran el interés general de la gente, y que asfixian. Tenemos abaratarle y hacerle más fácil la vida a la gente. Y si algo hemos probado es que la competencia es para favorecer a la gente”.

“Somos los únicos que estamos promoviendo este camino de la libertad en el Uruguay, el de Jorge [Batlle], en el que siempre creímos, no por dogma, ni porque alguno crea que está de moda, sino porque sentimos que es el único que de verdad le mejorara la vida a la gente de este país. Ese liberalismo que no reniega del estado, pero que si trabaja por reducirlo donde no hace falta y donde otros lo hacen mejor, pero que este activo y diligente y fuerte donde hace falta”, dijo el precandidato colorado.

Además, dijo que desde Impacto son quienes presentan “a las mejores mujeres y los mejores hombres del país” en sus equipos técnicos, ya que lo integran “personas probadas, experientes, que supieron superar en el gobierno momentos de dificultades, junto a gente nueva proveniente del mundo de la innovación y la tecnología”.

“Somos los que estamos presentando propuestas concretas, cuando proponemos ahorrar de los dineros públicos y devolverle directamente al bolsillo de la gente 500 millones de dólares por año en reducción de impuestos, en IASS e impuesto al trabajo. Estamos aliviándole la vida a la gente y a las familias”, agregó.

En esta línea, Gurméndez recordó su apuesta por “desmonopolizar Ancap y promover la competencia en la comercialización de los combustibles”. “Lo hacemos para que este país se abarate, y sea más barato para producir y para vivir; para mejorarle la vida a la gente”, añadió.

“Yo veo ese país que conecta y abraza con entusiasmo y sin temor al futuro. Un país impulsado por los jóvenes que, por innovadores y emprendedores, serán los grandes protagonistas. Veo un país relevante que apueste a la ciencia, a la tecnología y al desarrollo de las personas, para que en esa economía del conocimiento, les ofrezcamos a las muchachas y muchachos del Uruguay, posibilidades de trabajo de calidad en esta tierra y no en otro lado. Yo veo un país al que mis hijos quieran volver y donde nazcan mis nietos”, señaló.

“Hoy sonó la campana de largada de esta carrera. Esto recién empieza. Faltan 125 días para la primera meta. Los convoco a convencer para vencer. Queremos la candidatura del partido colorado, porque ahí sí, con el liderazgo de este partido, en octubre si podemos marcar la diferencia, porque depende de nosotros, si hay nueva coalición será por nosotros. Y además queremos que esa nueva coalición sea mejor, no mero continuismo, que tenga más velocidad, que tenga nuestro énfasis, nuestro rumbo y nuestro carácter. Vamos a ganar. Vamos a generar impacto en la vida de la gente. Vamos por el futuro. ¡Viva el Uruguay!”, concluyó Gurméndez.