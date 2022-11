Grupo Ancap tuvo ganancias por US$ 143 millones en los primeros nueve meses del año

Economía

Montevideo Portal

El directorio de Ancap presentó este martes ante la prensa el resultado económico de la empresa cerrado a setiembre de este año, que arrojó para el grupo una ganancia de US$ 143 millones en los primeros nueve meses del año.

La firma informó que en el mercado monopólico de combustibles la utilidad fue de US$ 6 millones, mientras los negocios no monopólicos presentaron una ganancia de US$ 74 millones. A su vez, las otras empresas del Grupo Ancap tuvieron rentabilidad por US$ 21 millones, destacándose Ducsa con una contribución de US$ 23 millones.

Según la empresa, “hasta setiembre se muestra un equilibrio en el mercado monopólico de combustibles, a pesar de haber resignado ingresos por US$ 197 millones por ventas a precios por debajo de la paridad de importación”.

El resultado del Grupo Ancap incluye un resultado financiero por US$ 39 millones por la apreciación del peso uruguayo con respecto al dólar, ganancias por ventas de gasoil a UTE por US$ 15 millones y un resultado por cobertura monetaria de US$ 10 millones. Por Impuesto a la Renta la empresa pagó US$ 30 millones.

“Desde setiembre 2023, Ancap deberá importar 800.000 metros cúbicos de combustibles, debido a una parada mayor de mantenimiento en la refinería de cuatro meses. Durante ese período, Ancap no generará el margen de refinación observado hasta el presente”, adelantó Ancap en su resumen ejecutivo.

Según explicó el presidente de la estatal, Alejandro Stipanicic, el margen de refinación le aporta a Ancap en la actualidad por mes un ingreso exentre US$ 40 y US$ 50 millones

. En esta línea, el jerarca señaló que esta es una coyuntura global para otras refinerías en el mundo por la volatilidad del mercado y que puede ser circunstancial, por diferentes situaciones que ocurrieron por la pandemia, entre otros.

Montevideo Portal