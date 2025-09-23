Política

Gremio de fiscales en conflicto por Presupuesto; advierte que tomará “medidas de lucha”

Montevideo Portal

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se declaró en conflicto este martes a través de un comunicado, por la “desatención institucional” en el proyecto de ley del Presupuesto remitido por el gobierno a fines de agosto al Parlamento.

El gremio tomó la decisión “frente a la exclusión de [sus] reivindicaciones” y resolvió “mantener la Asamblea Permanente hasta la resolución de las demandas planteadas”.

Además, la AMFU, “en caso de no contemplarse” sus reivindicaciones, aplicará “las medidas de lucha aprobadas a partir del 7 de octubre”.

“Reafirmamos nuestra convicción de que estas medidas son necesarias para defender la dignidad de la función fiscal y garantizar condiciones laborales justas. Seguiremos luchando en unidad por nuestros derechos”, concluye el comunicado.

Consultado por Montevideo Portal, el presidente del gremio, Willian Rosa, prefirió no revelar concretamente a qué medidas se refiere el comunicado.

“Son medidas que ya adoptamos, pero que las vamos a implementar a partir del 7 [de octubre]. No las queremos exponer antes de que se cumpla la condición”, sostuvo.

“Tienen que ver con nuestro trabajo. No es un paro. Tiene más que ver con la dinámica de trabajo y sin mirar a otras medidas que ya hemos tomado con anterioridad”, agregó el jurista.

La semana que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de más 700 artículos, Rosa manifestó que el dinero que se planifica volcar es insuficiente y que esto al final genera “bolsones de impunidad”.

“Que al Estado no le preocupe la impunidad que se genera allí, la verdad es que es bastante lamentable”, indicó.

