Gremial del Taxi advierte por posible suba de la tarifa ante aumento del combustible

Locales

La Gremial Única del Taxi emitió un comunicado en el que solicita al gobierno la reinstalación del fideicomiso de la nafta y el gasoil "para evitar el aumento de la tarifa que va en contra de los usuarios".

Hagop Panossian, secretario del gremio, dijo a Montevideo Portal que "hay un problema que se debe solucionar urgente porque hay unidades que ya están parando porque no pueden trabajar".

"El aumento de los combustibles se tragó al aumento de la tarifa. Es prácticamente imposible poner un coche a trabajar en la calle", agregó.

El secretario del gremio comentó que han tenido una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou dos meses atrás y "sabe" cuál es la situación del sector. "En esa entrevista que tuvimos con el presidente presentamos el tema del fideicomiso (...) estamos luchando para que nos den la devolución de los impuestos de los combustibles", comentó.

Panossian dijo que están "continuamente comunicados con las autoridades del gobierno" y reconocen que "escuchan", pero "es difícil con un balde de agua apagar un incendio". "Hay que buscar una solución, así como estamos no podemos trabajar. Hacemos sacrificios enormes, la gente se está endeudando y en algún momento vamos a tener que parar", comentó.

"Los socios nos piden que nos movilicemos, pero estamos tratando de que no se movilicen hasta que tengamos las reuniones que tenemos pedidas con las autoridades", añadió.

Panossian sostuvo que "los trabajadores están mal, endeudados. Los dueños no están endeudados, no pueden cambiar las unidades, estamos atrasados con los pagos de los leasing, la gente que quiere cambiar de unidad no puede hacerlo porque no sabe las expectativas que hay para adelante".

"Estamos en una lucha permanente. Estamos recibiendo de a 10 a 12 socios por día que no saben lo que hacer y está con un coche parado. Inclusive los empleados no pueden salir a trabajar para llevarse un salario", añadió.

El dirigente del gremio explicó que en Montevideo hay "aproximadamente unos 5.000 trabajadores y en todo el país alrededor de 12.000. Hay 6200 taxis en todo el país". Por otro lado, Panossian explicó que "indirectamente estamos hablando de 20.000 o 30.000 personas más que trabajan alrededor del taxi. Esos son mecánicos, gomeros, lavaderos, repuesteros y la maquinaria que trabaja alrededor del taxi".