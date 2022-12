Gonzalo Frasca: “No se puede aprender sin emociones o sin estar desafiado”

Locales

Gonzalo Frasca es PhD en Videojuegos por la IT University of Copenhagen (Dinamarca), es máster en Ciencias de la Información y Tecnología por Georgia Institute of Technology (Estados Unidos) y licenciado en Ciencias de la Comunicación. En la actualidad es chief design officer del estudio de videojuegos educativos WeWantToKnow y director de Diseño en DragonBox. Fue fundador y codirector de Powerful Robot Games en Uruguay, catedrático de Videojuegos en la Facultad de Comunicación y Diseño de ORT Uruguay, y, en 2019, recibió el reconocimiento a la Creatividad y la Innovación por esta universidad. Además, participó del ciclo de entrevistas de Daniel Castro en ORT Uruguay, Sobresalientes. Entre varios temas, habló sobre educación e innovación.

“No se puede aprender sin emociones, y si uno no está desafiado e involucrado con algo. Se puede, pero es mucho peor”, dijo Frasca a Castro. Para el experto, cuando se proponen desafíos a través de las emociones o del juego, muchas veces los docentes dicen: “No somos payasos”. Sin embargo, Frasca argumentó: “Hay una tendencia a que es entretenimiento”.

De este modo, el comunicador que realiza videojuegos con fines educativos explicó que el fin de este producto es que “le pueda llegar a cualquiera”. Aunque se busca “adaptarlas culturalmente”. Esto implica que esos juegos, que, de alguna manera, buscan innovar, incluyan figuras locales para que los usuarios se sientan identificados.

“Hay que colaborar para el aprendizaje: hacerlo desde el deseo. El tema es respetar, no imponer, sino decir: ‘¿Te interesa esto?’”, señaló Frasca.

Asimismo, el diseñador, quien años atrás dijo: “La escuela es un embole”, expresó que hay que “pensar en la escuela de una manera distinta”, por ejemplo, “como un club social donde no segregar a los niños”.

En tanto, Frasca explicó que con los videojuegos “se pueden aprender cosas muy complejas desde el deseo”, así como también “desde el desafío”.

Para el comunicador, “en un planeta tan desafiante” a la hora de “aprender cosas nuevas”, “se trata de usar la humanidad y el amor por estar vivo”.