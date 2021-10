González y Ojeda apuntaron contra el exministro Bonomi por caso de narco de la Tahona

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, criticó este domingo declaraciones realizadas por el senador y exministro del Interior Eduardo Bonomi, por el caso de un hombre que fue detenido y capturado en setiembre de este año por liderar una banda de narcotráfico, y que vivía en la Tahona.

Bonomi apuntó en declaraciones a canal 4 que “el que lideraba una banda, operaba desde la Tahona y estaba al frente del tráfico de 450 kilos de pasta base le dieron dos años de prisión domiciliaria con posibilidad de moverse”.

“Eso no ayuda al combate al narcotráfico”, dijo Bonomi, haciendo referencia al aumento de penas que trajo la Ley de Urgente Consideración al narcomenudeo, que ha impactado en un mayor encarcelamiento de mujeres jóvenes.

González respondió a los dichos de Bonomi y señaló que “es alarmante que alguien que fue diez años ministro del Interior afirme esto”.

“La persona que el senador Bonomi señala que está en prisión domiciliaria se encuentra recluido en el Penal de Libertad”, escribió en Twitter el jerarca.

Otro que respondió a Bonomi fue el dirigente del Partido Colorado Andrés Ojeda, que además es abogado del sindicato policial.

Ojeda aseguró que lo expresado por Bonomi es “falso”, por lo que “Bonomi miente o no tiene idea”.

El político explicó que el caso del hombre de la Tahona fue condenado a “dos años de cárcel efectiva por acto preparatorio de actividades de narcotráfico” y que al no incautarse droga al momento de la detención implicó que la pena no fuera más alta.

“El asunto lo investigó la Fiscalía de Estupefacientes de Primer turno a cargo de Mónica Ferrero e intervino el Juzgado de Crimen organizado de Primer Turno. El 26 de setiembre en Artigas se incautaron 409 kilos de pasta base. Lo único que coincide entre ambos episodios es que uno de los detenidos en este último hecho participó en lo ocurrido en abril en la Tahona. NADIE TIENE DOMICILIARIA! Bonomi: PIDA DISCULPAS!”, apuntó Ojeda, que ya había mantenido un cruce con el exministro el pasado viernes.

