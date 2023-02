Gómez a Fossati por su carta: “No voy a responder a una persona sujeta a jerarquías”

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

La fiscal Gabriela Fossati, encargada de las causas sobre el exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, envió una carta al fiscal de Corte, Juan Gómez, en donde manifestó su “malestar” por sus declaraciones públicas.

Según el texto, del que informó El Observador, Fossati le propuso a Gómez estar presente cuando se realizó la pericia del teléfono del presidente Luis Lacalle Pou.

“En el mes de diciembre se lo puso en conocimiento de los motivos por los que se le solicitaba autorización para trabajar en feria. Incluso, se le propuso acompañar a la titular de esta Fiscalía a las oficinas de Policía Científica y presenciar directamente la pericia que se realizaría al celular del presidente de la República, a propuesta de este, lo que en un primer momento aceptó pero luego descartó en el entendido de que ‘podía no ser comprometido’”, dice el texto al que también accedió Montevideo Portal.

Gómez contó a Montevideo Portal que la carta llegó a su despacho el pasado jueves sobre las 17:00 horas y “hoy está en todos los medios”. “Esos son los estilos que ha demostrado hasta ahora, cada uno sabe”, consideró el fiscal de Corte sobre Fossati.

En ese sentido, adelantó que no piensa responderle porque entiende que ya no es necesario. “No voy a responder a una persona sujeta a jerarquías”, indicó Gómez. Ante la consulta de por qué no fue a la pericia del celular de Lacalle, el titular de Fiscalía respondió que no tiene por qué hacerlo.

En ese sentido, en un pasaje de la carta, Fossati le pide que no “la exponga públicamente con apreciaciones que no corresponden”. Sin embargo, el fiscal de Corte entiende que esto último ha sido justamente “el estilo” de la fiscal durante todo este tiempo. A modo de ejemplo, la magistrada se ha manifestado algunas veces a través de su cuenta personal en Twitter y Gómez ha pedido “prudencia” en las consideraciones que realizan los fiscales en redes sociales.

El fiscal de Corte aseguró que no le cayó bien la carta de Fossati, porque se hizo pública pocas horas después de que él la recibió. “Capaz que me la mandó en el correr del día, pero a mis manos llegó ayer sobre las cinco de la tarde”, enfatizó.

Los recursos

En otro pasaje de la carta, Fossati plantea que hubo una serie de recursos que solicitó y no fueron concedidos. A modo de ejemplo, asegura que hace algunas semanas le pidió a Gómez que designara una suplente para sustituir a una fiscal adscripta que se iba de licencia médica hasta julio. Sin embargo, según la carta, hasta ahora no ha recibido respuestas.

Gómez respondió que él está al tanto de la situación y aclaró, tal como lo había hecho en esta nota de Montevideo Portal, que al equipo fiscal de Fossati se le asignó un abogado coordinador de forma permanente que “se evaluará si sigue o no”. Además, según el fiscal de Corte, se designó una fiscal de auxilio para dar apoyo a la fiscal.

“Hay fiscalías que atendieron cinco o seis turnos con dos personas, pero en el caso de esta fiscal siempre tuvo el equipo completo y más”, sostuvo. “Ojalá tuviera recursos, de veras que me gustaría que todo funcionara aceitado y sin problemas de tiempo, pero no es la realidad”, sentenció Gómez.

