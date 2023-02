Tras reclamo de Fossati, Gómez detalló qué recursos le dio Fiscalía para el caso Astesiano

Judiciales

La fiscal que lleva adelante las causas que involucran al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, Gabriela Fossati, sostuvo que un juicio oral “requería recursos y tiempo” que no tuvo durante la investigación. Este fue uno de los argumentos que llevó a la magistrada a aceptar un acuerdo con la defensa de Astesiano, quien fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel.

“La complejidad del juicio oral requería otros recursos y otros tiempos que no tengo, y tampoco estoy segura [de] que me hubiera llevado a una solución más proporcional y justa”, sostuvo Fossati en entrevista con El Observador.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, indicó que durante la investigación se le dio a Fossati todo “el apoyo y los recursos” que la Fiscalía tenía al alcance. “Más no me puede pedir; ni siquiera que me sacudieran y exprimieran podría haberle dado más recursos”, agregó Gómez en diálogo con Montevideo Portal.

En ese sentido, el fiscal de Corte sostuvo que la Unidad de Análisis y Contexto siempre estuvo a disposición y priorizó el caso Astesiano para analizar toda la documentación y los audios que iban surgiendo de los chats entre el excustodio y otras personas.

También, en palabras de Gómez, Fossati solicitó un abogado coordinador que trabajara con exclusividad para el caso. “Esto también le fue otorgado”, aclaró el titular del Ministerio Público.

Uno de los reclamos que ha tenido Fossati a lo largo de la investigación ha sido la falta de tiempo, dado que ella se ocupa de la Fiscalía de Flagrancia de 12º y debe atender todas las causas que llegan a esa dependencia. Sin embargo, Gómez aclaró que se la liberó del turno durante octubre, noviembre y diciembre.

“En noviembre trabajó a solicitud de ella. Después también estuvo la feria judicial”, agregó Gómez. La otra unidad que tuvo a disposición Fossati fue la de Litigación; sin embargo, no la usó porque no llegó a la etapa del juicio.

Gómez ejemplificó que este departamento de Fiscalía es clave, por ejemplo, en casos como el de Operación Océano, que se encamina al juicio oral y debe afrontar demandas en contra de algunos de los acusados.

Sobre los “requerimientos” personales que tuvo Fossati con Gómez, como por ejemplo que le brindara mayor respaldo, el fiscal de Corte prefirió no ahondar en el tema. “Lo único que te puedo decir es que los atendimos de inmediato”, se limitó a aclarar a Montevideo Portal.

“Las decisiones que tome un fiscal, son de ese fiscal. Yo no me puedo meter, mucho menos si no conozco detalles de la causa, y está bien que yo no sepa”, sentenció Gómez.

