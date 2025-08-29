Política

Gobierno subió los boletos de ómnibus interdepartamentales: ¿cuál es la nueva tarifa?

Montevideo Portal

El boleto interdepartamental tendrá un aumento del 2,483% promedio a partir del próximo 1º de setiembre.

De acuerdo con el decreto, corresponde un aumento salarial nominal de 2,50% en función de los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo para la 11ª ronda de negociación colectiva. Asimismo, se nombra como argumento un correctivo de -0,9178% que resulta de la comparación entre la inflación proyectada durante el período 1º de julio de 2024 al 30 de junio de 2025 (5,55 %) y la efectivamente registrada en dicho período.

En función de estas variables el Ministerio de Transporte (MTOP) entendió que “corresponde modificar” la tarifa de servicios interdepartamentales.

A su vez, también se determinó una suba de 3,7% en los servicios de embarque en la Terminal de Ómnibus de Tres Cruces únicamente para las líneas de larga distancia.

Estos serán los nuevos valores:

El decreto fue firmado por la titular del MTOP, Lucía Etcheverry; el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El precio del boleto interdepartamental se ajusta dos veces al año. El último aumento tuvo lugar en enero pasado; en ese momento, fue de 6,57%.

Por otro lado, el gobierno definió el pasado jueves 28 de agosto una suba en algunos combustibles.

