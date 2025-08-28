Combustibles: gobierno fijó una baja en la nafta y subas en gasoil y supergás

Montevideo Portal
El gobierno definió las nuevas tarifas de los combustibles que regirán desde la medianoche del 1° de setiembre. Las variaciones establecen algunas subas y otras bajas.
Los nuevos precios marcan un descenso de $ 0,52 en la nafta súper 95, que pasa de $ 78,72 a $ 78,20. La nafta premium 97 baja en la misma cantidad, y tendrá un valor de $ 80,61 (de $ 81,13).
Por otro lado, el gasoil subirá $ 2,06: el 50S desde $ 48,08 a $ 50,14 y el 10S de $ 55,08 a $ 57,14.
La garrafa de 13 kilogramos será $ 100 más cara, por lo tanto, costará $ 1.150 (lo mismo que valía antes de la rebaja que tuvo a fines de junio). El precio por kilo del supergás será de $ 88,46 —desde $ 80,77—.
Estos precios regirán hasta noviembre, ya que el gobierno modificó la manera en que fija estas tarifas.
