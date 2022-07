Gobierno presentó Rendición de Cuentas con aumento del gasto por US$ 226 millones

Economía

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentaron en la noche de este jueves el proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento, que fue recibido por la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi.

Según pudo saber Montevideo Portal, el proyecto de ley prevé un aumento presupuestal de US$ 226 millones para el año 2023, que se repartirán principalmente en cuatro rubros: educación, seguridad, ciencia y salud.

En particular, se destinarán US$ 45 millones extras para la educación (repartidos entre Anep, Ceibal, Ineed, MEC y Utec); US$ 27 millones a seguridad (repartidos entre Interior, Defensa y Fiscalía); US$ 26 millones para ciencia, tecnología e innovación y otros US$ 26 millones para salud (Asse y Salud Pública).

A estas asignaciones se suman US$ 70 millones que serán destinados al aumento salarial de los funcionarios públicos y otros U$$ 31 millones dirigidos a diversos rubros.

Además, el proyecto consigna “gastos ya otorgados en 2022” por US$ 108 millones, rubro que no está incluido en la Rendición de Cuentas.

Por su parte, para 2024 se establece un aumento en el gasto por US$ 323 millones, que se compone de US$ 140 millones destinados a los convenios salariales realizados con COFE y Fenapes; US$ 22 millones a seguridad; US$ 55 millones a educación; US$ 26 millones a ciencia, tecnología e innovación; US$ 36 millones a salud y US$ 43 millones para diversos rubros.

La Cámara de Diputados tiene 45 días para tratar la Rendición de Cuentas y luego el Senado tendrá el mismo plazo para analizar el proyecto y aprobarlo.

Este martes 5 de julio el proyecto será ingresado formalmente a la Cámara Baja y la Comisión de Presupuesto recibirá el miércoles seis a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

