Gobierno presentará el Plan Nacional de Cuidados con foco en la acción comunitaria

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El gobierno presentará este lunes 20 de abril el Plan Nacional de Cuidados, un documento que “mantiene los contenidos anteriores, pero que presenta innovaciones”, expresó la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados, Susana Muñiz.

Según expresó en diálogo con Radio Monte Carlo, se buscó hacer “más territorial” a dicho Plan, así como también generar “más figuras vinculadas a la comunidad”.

En tal sentido, ahondó en la figura del cuidador comunitario, que se desempeñará en centros de día o los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social (BPS). “La idea es establecer una planificación con ellos y, por ejemplo en los complejos habitacionales, son las personas que los asisten ahí adentro. Es decir, generar todo un dispositivo de cuidados en complejos habitacionales que hoy ya están pero que no tienen cuidados”, argumentó la jerarca.

Al respecto, se prevé establecer un cuidador comunitario por cada tres personas que vivan en esos complejos del BPS.

Por otro lado, Muñiz indicó que las personas mayores son “las que tienen menos acceso” al Sistema de Cuidados. Así, enfatizó en la importancia de generar una alerta para atender a esta población.

“Hay una presión más fuerte de la sociedad —y está bien— por los niños, niñas y adolescentes, pero también está esta otra población que, de alguna manera, no ejerce esa presión, no pide tanto por sus derechos, pero los tienen y tiene que ser una preocupación”, manifestó.

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