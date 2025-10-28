Gobierno elaboró el Plan de Cuidados, una “actualización” del sistema creado en 2015

Política

El gobierno entregó formalmente al presidente de la República, Yamandú Orsi, el documento que establece el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030, con el objetivo de reforzar y ampliar la política de cuidados para este quinquenio.

Según el comunicado oficial de la Junta Nacional de Cuidados, el plan fue elaborado durante los primeros meses de gestión de la actual administración “con un enfoque centrado en las personas y las comunidades”, e involucra múltiples organismos públicos.

Entre sus líneas de acción se destacan la flexibilización de los modelos de atención —que dejarán de centrarse únicamente en servicios específicos con listas de espera—, así como una mirada más amplia sobre la primera infancia, adolescencia y la autonomía de las mujeres.

“Necesitamos un acceso al sistema centrado en las personas, una postulación más general”, dijo el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, en conferencia de prensa este martes, y recordó que, desde su origen, se aspira a que esta estrategia sea universal.

Por su parte, la secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad del Mides, Susana Muñiz, señaló que el plan apunta también a mejorar la formación de quienes cuidan, generar datos de calidad que permitan diseñar políticas con mayor fundamento, y promover un cambio cultural que redistribuya las tareas de cuidado entre familias, Estado y comunidad.

Según dijo a Montevideo Portal, este plan “es una hoja de ruta” que tiene los “indicadores y metas” sobre los cuales se comenzará a trabajar a partir del próximo 1º de enero. A su entender, el trabajo presentado este martes es una “actualización” del Sistema Nacional de Cuidados, creado en 2015.

En materia de financiamiento, el documento oficial indica que parte de los recursos provendrán del Presupuesto Nacional (actualmente a estudio en el Senado), con otros componentes sustentados a través del Diálogo Social y seminarios con expertos convocados “para avanzar en su sostenibilidad”, de acuerdo con el comunicado.

Al respecto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, afirmó que el gobierno debe “ser capaz de avanzar con instrumentos de políticas sostenidos en modelos de financiamiento sustentables a lo largo del tiempo, que le den los derechos a la ciudadanía, en un siglo XXI donde los cuidados son un elemento central para la nueva matriz de política social que necesita el Uruguay de hoy”.

A su vez, Muñiz explicó a Montevideo Portal que algunos de los ítems incluidos en el Presupuesto son los vinculados con infancia y adolescencias (como “aumentar los espacios y tiempos de cuidados”), o también factores que “no tienen que ver con dinero”, como separar las divisiones de Cuidados y Discapacidad.

El plan fue entregado en el marco de la segunda reunión de la Junta Nacional de Cuidados, realizada este 28 de octubre, tras un trabajo de tres comisiones técnicas que abordaron el derecho al cuidado, la formación de cuidadores y la gestión de información y conocimiento.

