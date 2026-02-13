Locales

Gobierno postergó reunión con BASF y asegura que no habrá despidos al menos antes de marzo

Montevideo Portal

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social postergó la reunión prevista para este viernes con BASF, luego de mantener contacto con la empresa y recibir información oficial.

La directora de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a Montevideo Portal que la cartera invitó a la compañía a conversar y que esa instancia ya se concretó. “La empresa nos transmitió todo lo que podía informar en esta etapa y, sin novedades, no vimos necesario insistir con una reunión formal”, señaló.

La jerarca sostuvo que los primeros datos sobre la reestructuración llegaron por trascendidos de prensa. Luego, el ministerio logró contacto directo con la firma alemana. En ese intercambio, BASF señaló que planea permanecer en Uruguay.

Barrios afirmó que la compañía está comenzando a estudiar una reforma y que aún no hay definiciones tomadas. En ese marco, consideró que parte de lo divulgado públicamente fue “aventurado”.

Consultada por la eventual reducción del 30% al 40% del personal, indicó que hoy no hay confirmación de una decisión concreta. Señaló que la empresa está en fase de análisis y no comunicó una resolución cerrada sobre recortes.

El diálogo seguirá abierto de aquí a marzo y la representante dijo que volvió a comunicarse recientemente con la empresa, aunque por ahora no hubo novedades.

Además, reafirmó que el próximo mes llegarán directivos desde Alemania para reunirse con el personal y autoridades uruguayas. Según BASF, no habría despidos antes de ese mes.

