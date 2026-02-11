Locales

BASF Uruguay se refirió a los despidos y detalló las áreas donde habrá mayores cambios

Montevideo Portal

La empresa alemana BASF se expresó a través de un comunicado luego de que anunciara reestructura en Uruguay, que implicaría una serie de despidos en las oficinas que están instaladas en el país.

Desde la compañía aseguraron que BASF aseguró que Global Business Services es la división que le da soporte a los negocios de la empresa en todo el mundo. “Esta división tiene tres hubs: Berlín, Kuala Lumpur y Montevideo”, añadieron.

Sobre la reestructura, explicaron que se enmarca en la necesidad de ajustar “los servicios” que soportan a los negocios sobre los que ya se hicieron cambios. “Se trata de un proceso global, no es algo que solo se aplique en Uruguay”, indicaron.

A pesar de esto, BASF asegura que “no hay grandes cambios previstos para el corto plazo en las áreas alcanzadas por esta revisión”. Sobre los despidos, la empresa desmintió que existan en el corto plazo.

“Los cambios pueden tardar varios meses; el proyecto global terminará a finales de 2028, es un cambio general que se realiza de forma paulatina”, agregaron.

También detallaron dónde se darán los principales cambios: Finanzas, Recursos Humanos y Logística. “La compañía quería presentar internamente esta información previo al contacto público. En los próximos días, los directivos de BASF en Uruguay tendrá un intercambio con las autoridades nacionales para detallar este proceso”, indica sobre el final el comunicado.

