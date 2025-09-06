Contenido creado por Ignacio Palumbo
Política

Temas mojados

Gobierno impulsa una Comisión Interministerial para Asuntos de Riego: ¿en qué consiste?

A través de un decreto se busca crear este organismo para analizar y definir políticas públicas para ejecutar proyectos de riego.

06.09.2025 15:39

Lectura: 3'

2025-09-06T15:39:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

El Poder Ejecutivo emitió un decreto para crear la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar). Este organismo será un “ámbito de definición e implementación de una estrategia nacional de riego” y funcionará bajo la órbita de Presidencia.

“La Comisión tendrá por cometido elaborar líneas de acción e implementación en el marco de la estrategia nacional de riego, con el objetivo de analizar, diseñar, definir y coordinar las políticas públicas necesarias para la ejecución de proyectos de riego que garanticen la integración de políticas sectoriales y participación de los organismos públicos, usuarios y actores relevantes de la sociedad civil”, indica el documento, firmado por los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño; Economía, Gabriel Oddone; Industria, Fernanda Cardona, y Transporte, Lucía Etcheverry, además del presidente Yamandú Orsi.

La Ceiar se conformará con dos comités, uno de gestión y otro operativo. El primero de ellos estará integrado por Orsi, Ortuño, Oddone, Cardona y el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti; el segundo estará integrado por un representante titular y un suplente de dichas carteras, los que serán designados por el primer comité.

El comité operativo “podrá invitar a participar a otros ministerios, organismos públicos o privados, y sociales cada vez que se traten temas vinculados a estos”, señala el quinto artículo de la norma.

A su vez, se establece que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) asegure el “adecuado funcionamiento” de la Comisión, además de “disponer de las contrataciones, los estudios y demás gastos necesarios para el cumplimiento de su rol”. “La CND aportará los servicios técnicos, celebrará convenios y contratará servicios técnicos, de consultoría, estudios específicos y servicios de apoyo, con recursos propios si fuera necesario, los que serán reintegrados oportunamente, mediante financiamiento de convenios de cooperación técnica y/o partidas presupuéstales”, añade el texto.

Finalmente, se establece que el comité operativo tendrá “180 días calendario” a partir de la primera sesión del comité de gestión para “elaborar y elevar a [a este último] los resultados” de sus cometidos. Asimismo, el comité operativo también presentará “trimestralmente los avances en el análisis realizado con las recomendaciones pertinentes”.

A continuación, el decreto de Presidencia de la República:

Decreto Creación Comisión Ejecutiva Interministerial Para Asuntos de Riego by Montevideo Portal

Montevideo Portal

Te puede interesar “Creo que no hay una estrategia muy clara” sobre el uso del agua, dijo Orsi