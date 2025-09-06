Gobierno impulsa una Comisión Interministerial para Asuntos de Riego: ¿en qué consiste?

Montevideo Portal
El Poder Ejecutivo emitió un decreto para crear la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar). Este organismo será un “ámbito de definición e implementación de una estrategia nacional de riego” y funcionará bajo la órbita de Presidencia.
“La Comisión tendrá por cometido elaborar líneas de acción e implementación en el marco de la estrategia nacional de riego, con el objetivo de analizar, diseñar, definir y coordinar las políticas públicas necesarias para la ejecución de proyectos de riego que garanticen la integración de políticas sectoriales y participación de los organismos públicos, usuarios y actores relevantes de la sociedad civil”, indica el documento, firmado por los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño; Economía, Gabriel Oddone; Industria, Fernanda Cardona, y Transporte, Lucía Etcheverry, además del presidente Yamandú Orsi.
La Ceiar se conformará con dos comités, uno de gestión y otro operativo. El primero de ellos estará integrado por Orsi, Ortuño, Oddone, Cardona y el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti; el segundo estará integrado por un representante titular y un suplente de dichas carteras, los que serán designados por el primer comité.
El comité operativo “podrá invitar a participar a otros ministerios, organismos públicos o privados, y sociales cada vez que se traten temas vinculados a estos”, señala el quinto artículo de la norma.
A su vez, se establece que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) asegure el “adecuado funcionamiento” de la Comisión, además de “disponer de las contrataciones, los estudios y demás gastos necesarios para el cumplimiento de su rol”. “La CND aportará los servicios técnicos, celebrará convenios y contratará servicios técnicos, de consultoría, estudios específicos y servicios de apoyo, con recursos propios si fuera necesario, los que serán reintegrados oportunamente, mediante financiamiento de convenios de cooperación técnica y/o partidas presupuéstales”, añade el texto.
Finalmente, se establece que el comité operativo tendrá “180 días calendario” a partir de la primera sesión del comité de gestión para “elaborar y elevar a [a este último] los resultados” de sus cometidos. Asimismo, el comité operativo también presentará “trimestralmente los avances en el análisis realizado con las recomendaciones pertinentes”.
A continuación, el decreto de Presidencia de la República:
Decreto Creación Comisión Ejecutiva Interministerial Para Asuntos de Riego by Montevideo Portal
