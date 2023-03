Política

“Creo que no hay una estrategia muy clara” sobre el uso del agua, dijo Orsi

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo este lunes que no ve en Uruguay “una estrategia muy clara” sobre el uso del agua, y afirmó que tanto partidos políticos como técnicos deberían reunirse para consensuar políticas a futuro en este asunto, por fuera del “ruido” de las campañas electorales.

“Creo que no hay una estrategia muy clara” sobre el agua como recurso, dijo Orsi en una rueda de prensa.

“Como país nunca nos pusimos a analizar. Y sí nos pusimos a analizar, me acuerdo en el año 2013, cuando el río Santa Lucía dio sus señales alarmantes, ahí aparecieron una serie de medidas que fueron bastante novedosas para todos”, afirmó el intendente de Canelones.

“Recién ahí empezamos a hablar, el tema es que no hay que parar. Me parece que le pusimos un freno, o como que no avanzamos mucho más. Y aquellas medidas, creo que hoy se están quedando cortas. Hay que pensar en cosas nuevas. Hay que pensar en una estrategia de riego”, agregó.

En esa línea, el frenteamplista dijo que Uruguay “debería trabajar bastante mejor” su estrategia de riego, y se mostró abierto a discutir sobre la utilización del Río de la Plata.

Consultado sobre su visión acerca del uso del agua que plantean distintas industrias, y en particular la de UPM, Orsi dijo que el nivel de consumo podría ser algo a discutir, pero se trata de una realidad ya instalada.

“Con esa realidad creo que se puede trabajar bien, siempre y cuando tengamos una estrategia de agua acorde a los tiempos que se vienen”, afirmó.

Presentan equipamiento para limpieza

Orsi fue abordado por los medios en el marco de una actividad convocada por la Intendencia de Canelones, donde el gobierno departamental junto con los Municipios de Las Piedras, La Paz, 18 de Mayo y Progreso presentaron los nuevos servicios, programas y equipamiento en materia de limpieza y gestión de residuos.

El servicio de recolección de residuos contará con seis nuevos camiones recolectores, se alcanzarán a más de 35 mil familias con contenedores domiciliarios y se extiende el servicio y equipamiento a zonas rurales.

Además, se contará con una nueva barredora mecánica que complementará la tarea de barrido manual. A su vez, se incorporarán nuevos camiones de respuesta rápida que totalizarán tres equipos en los tres turnos durante las 24 horas, según informó la Intendencia de Canelones.

