Gobierno: hubo 188 homicidios en primer semestre del año, más que en años anteriores

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó este martes 12 las cifras de delitos correspondientes al primer semestre del año.

A modo de aclaración, el jerarca destacó que este período enero-junio fueron comparados con el mismo lapso de 2019, para visualizar las cifras del delito en años sin pandemia.

Así, manifestó que hubo una suba en las denuncias de homicidios y delitos de violencia doméstica, mientras que en las otras tres categorías de análisis —hurtos, rapiñas y abigeato— hubo una baja en el primer semestre de 2022 contra el de 2019.

“Tenemos 15 homicidios más en el semestre, que se debió por mayo y enero, meses en donde fuimos cuestionados”, recordó el jerarca, además de 105 denuncias de violencia doméstica más. Pero hay 3.641 rapiñas menos, 12.540 hurtos menos y 285 abigeatos menos; “esto es política de seguridad”, manifestó Heber.

“Podemos comparar que la política de seguridad que lleva esta administración es una acertada. ¿En dónde no se ve esa baja? En los homicidios. Pero no voy a mencionar los años anteriores [2020 y 2021] porque estábamos en pandemia, así no mencionamos la pandemia”, expresó el jerarca, en relación con las discusiones que se daban entre Gobierno y oposición porque la pandemia de covid-19 incidió en la cantidad de delitos.

La discusión, para el ministro, es cuánto incidió la pandemia. "No lo sé. Incidió, porque tenemos más homicidios que en 2021; por tanto, naturalmente no negamos que haya habido, porque hubo momentos de autorreclusión de los individuos, entonces estaban menos enfrentados a situaciones de delito. Ahora no hay pandemia, por tanto [...] se terminó esa discusión", sostuvo y agregó finalmente que considera que en 2020 y 2021 "influyó mucho la política de seguridad, a pesar de la pandemia".

A su vez, Heber detalló que la mitad de los 188 homicidios ocurridos en este semestre se debieron a conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas; un 15 % se dio debido a violencia intrafamiliar y un 11 % fueron por "altercados espontáneos". En tanto, durante enero-junio la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior registró 13 femicidios, que no se computan dentro de los 188 del mes.

"Otro dato que me parece importante, por las discusión que se da, son los homicidios dentro de los centros carcelarios (que entran dentro de los 188 registrados en el mes). Hoy tenemos 14.600 personas privadas de libertad; cuando asumió el gobierno había 11.800. Ese aumento genera, en la medida que no tenemos la rapidez para construir nuevos centros carcelarios, [que haya] una situación de agravamiento que esperamos resolver en lo que resta del año", analizó el jerarca. Dicho esto, comentó que hubo cinco homicidios en unidades penitenciarias en el semestre.

