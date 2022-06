“Contagiar el relato real” y no el covid: objetivo de Heber en comparecencia ante Senado

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se encuentra compareciendo ante la Cámara de Senadores por la citación en régimen de Comisión General que hizo el senador del Frente Amplio Enrique Rubio.

En primer lugar, el secretario de Estado aseguró que, por noticias que vieron el lunes del covid-19 positivo de Luis Lacalle Pou, él se practicó un testeo para “tranquilizar” de que “no tiene elementos de contagio viral”, aunque reconoció que “espera contagiar la creencia o el relato real de lo que está pasando”, que, a su entender, “dista mucho” de lo que afirmó el legislador frenteamplista.

“Habla de una invitación al final que nosotros estamos abiertos a recibir en el ministerio, aquellas ideas que puedan mejorar la gestión. No necesitamos cumbres ni reuniones, ni comisiones, lo hemos dicho varias veces, nuestro despacho está abierto para recibir a aquellos que respetan la institucionalidad y que quieran venir a dar aportes para ayudar en el tema de la seguridad. Pero fue la primera frase del senador Rubio, todo el resto fue ir hacia el pasado, haciendo referencia a frases nuestras, que las sostenemos todas ellas, en un contexto que hay que mencionar”, aseguró.

“Habla de un relato equivocado, que no hay inteligencia, que tenemos cifras récord, que el modelo de seguridad es fallido. Resumen de varios argumentos, sobre todo del pasado haciendo referencia a que las sucesivas interpelaciones nosotros cuestionábamos al entonces ministro Bonomi. ¿En qué contexto? Porque hay que ver el contexto donde estábamos parados. ¿Por qué estábamos en un contexto de emergencia en seguridad? ¿Cuál era la situación que llevaba a este enfrentamiento en esta sala, a ver si es igual a la de esta? Porque eso es lo que hay que comparar en esta instancia”, cuestionó.

En este sentido, Heber aseguró que en el gobierno del Frente Amplio (FA) desde el 2004 había 7.000 rapiñas y pasaron a 30.636, un aumento del 338%. Además, comunicó que los homicidios en 2004 eran de 200 por año y se pasó a 393 por año, un aumento del 96,5%.

“No estamos hablando de cifras chicas, estábamos viviendo una emergencia en la seguridad. Si se pasa de 7 mil a 30 mil cómo no va a estar interpelado el ministro. Sea este del gobierno que sea, tiene que dar explicaciones de cuál es la situación. No es un aumento chico, es el doble. Esto es emergencia de seguridad y de inseguridad, no hay otro calificativo. En el 2014 el presidente de la República, el Dr. Vázquez había ganado las elecciones en esa instancia diciendo que iba a bajar el 30% de las rapiñas, en ese entonces estaban en 20.122. Prometió bajar seis mil rapiñas, que es el 30%, y en 2019 pasamos a 30.636, aumentaron 10.500 rapiñas”, recordó.

“Ahora, en este trimestre en el que decimos que aumentaron los homicidios y aumentó el hurto 3,2%, bajó la rapiña y bajó el abigeato. Entonces, ¿cómo se explica? Resulta que tenemos éxitos en algunos lados y en otros no. En ese trimestre, me parece importante verlo por lo que dice el ex subsecretario (Jorge) Vázquez, que es la sensación de inseguridad. Dónde se da, sobre todo cuando los homicidios se dan en función de la rapiña. No para calificarlos, ni diferenciarlos, sino para saber cuándo hay un homicidio producto de una rapiña, que nos parece, que es algo que indigna como fue el caso del almacenero en Peñarol, el dueño del bar en Lezica, que son casos que recordamos más porque no están dentro del círculo del delito y son persona que son enfrentados por la delincuencia y pierden la vida. Lejos estamos de calificarlos en forma distinta, son homicidios esos como los que están vinculados a la delincuencia”, agregó, y expuso cifras de homicidios derivados de esos delitos menores.

Datos de homicidios derivados de hurtos, rapiñas en los primeros trimestres (enero-marzo): 16 en 2015, 9 en 2016, 6 en 2017, 9 en 2018, 14 en 2019, 9 en 2020, 7 en 2021 y 4 en 2022.

Heber, a continuación, reiteró que n se busca diferenciar los homicidios, pero sí para ver cómo impactan en la sociedad y citó a los vecinos de Colón que se movilizaron en solidaridad del comerciante en Lezica. Cuando mencionó el caso, aprovechó para informar que “atraparon a los culpables”, con pruebas y elementos, pero que se determinó prisión domiciliaria por tenencia de armas.

“Encontramos los celulares, encontramos la plata, encontramos el arma y encontramos a las personas. Cuando fuimos al juzgado de menores, porque son menores, se determinó la prisión domiciliaria por tenencia. Para nosotros es muy importante que era llevarlos (a prisión) y formalizarlos”, indicó.

Citación por homicidios

El secretario de Estado aseguró que su presencia “parecería” que es exclusivamente por el tema de los homicidios y consideró que se dejó de hablar de rapiñas porque siguen bajando en abril, misma situación que pasa con los hurtos, aunque anteriormente había informado que habían subido 3,2% en mayo.

“No es cierto que estamos viviendo una expansión de violencia, estamos convencidos de que estamos en el camino de dar lucha porque los números nos están dando la razón. Hemos cambiado las gráficas ascendentes que nos llevaban a la resignación de que no podíamos. Resignación nos dicen que hemos estado dando batalla y buena batalla. Fuimos tres años para atrás y para adelante con respecto a los homicidios para poder ver la evolución mes a mes. No es conveniente verlos mes a mes, tenemos que verlos en períodos más largos para poder determinarlos. Acá estamos discutiendo un mes (mayo). Después de las gráficas que mostré y hablé de un año, el FA, por medio del senador Rubio, está diciendo hoy acá porque mayo llevó a 37 homicidios estamos viviendo una expansión de violencia”, criticó, y respondió que está “francamente en contra de ese razonamiento” y en “desacuerdo con ese análisis”.

Luego de esto, presentó una gráfica que compara los meses de enero, febrero y marzo durante los años 2017, 2018 y 2019 con el 2020, 2021 y 2022:

Enero de 2017 se registraron 28 homicidios, en 2018-39 y en 2019-27. Mientras que en 2020 fueron 38, en 2021-31 y en 2022-35.

Febrero de 2017-19, en 2018-34 y en 2019-30, mientras que en 2020 fueron 27, 2021-19 y 2022- 34.

Marzo de 2017-21, en 2018-36, en 2019-26, mientras que en 2020 fueron 36, 2021-22 y 2022- 30.

En mayo en años 2017, 2018 y 2019 con 2020-2021-2022. En 2017 hubo 30 homicidios en mayo, en 2018 hubo 45 y en 2019 hubo 38. En 2020 hubo 26, en 2021 hubo 16 y en 2022 hubo 37.

“La única expansión de violencia se da en mayo. Esto está mal encarado si lo miramos por mes y comparando por mes, puede haber meses que dan mejor y otros que dan peor. No va por ahí, es la tendencia la que tenemos que medir y la tendencia anual es a la baja”, sostuvo.

Finalmente, el secretario de Estado señaló que se asombra cuando Rubio comunicó el aumento de 131% y le preguntó qué dice sobre los 45 homicidios en el 2018 o los 37 del 2019. “¿Ahí estaba bien llegar a ese número de homicidios y ahora está mal? Es muy difícil discutir de esta manera porque lo que se está buscando es generar una situación de comparación”, concluyó.

