Gobierno descartó pedir cuarentena obligatoria a uruguayos vacunados que regresen al país

El gobierno definió este lunes que mantendrá el decreto vigente y no pedirá cuarentena obligatoria a los uruguayos que regresen de viaje del exterior, según informó este lunes Telemundo y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes de Presidencia.

En concreto, aquellas personas que regresen del exterior deberán realizarse un hisopado 72 horas antes de ingresar y se deberán hacer otro siete días después. Los uruguayos que estén vacunados, con la inmunización completa o hayan tenido la enfermedad en los últimos 90 días podrán esperar el segundo hisopado también sin realizar cuarentena preventiva.

El pasado domingo, en ocasión de un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, el presidente Luis Lacalle Pou se mostró favorable a esta postura, ya que aseguró que "por ahora no" se planea un cambio en la táctica tras el ingreso de la variante delta.

A su vez, Lacalle dijo que no cambia los planes de permitir eventualmente el ingreso de extranjeros ya vacunados al país. "No cambia porque no estamos hablando de esta semana ni del mes que viene, estamos hablando en principio de primavera", sostuvo.

Asimismo, aclaró que se toma como horizonte esa época del año, teniendo en cuenta la "obligación de ir tratando de anticiparnos" y con el afán de ayudar al turismo, uno de los sectores más golpeados, pero siempre sujeto al devenir de la pandemia y atendiendo a las nuevas variantes.

