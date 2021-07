Lacalle Pou: “por ahora no” se planea un cambio de táctica por llegada de variante delta

Locales

El presidente Luis Lacalle Pou participó, este domingo 18 de julio, en ocasión de un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, de la conmemoración de los 113 años del Hospital Militar, junto a los ministros de Defensa Nacional y Salud Pública, Javier García y Daniel Salinas, al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y al Senador Guido Manini Rios, entre otras autoridades. Tras el acto, se colocó una ofrenda floral en el Obelisco a los Constituyentes de 1830.

El mandatario dijo que el hospital es una institución muy importante, "hacia adentro de las Fuerzas Armadas, hacia su familia" y "para el resto de la comunidad", que ha trabajado "firme y denodadamente en estos tiempos de pandemia", según recogió 970 Noticias de Radio Universal.

Consultado en rueda de prensa sobre un eventual replanteo de la estrategia anti-covid a raíz del ingreso de la variante delta al territorio nacional, Lacalle Pou dijo que "por ahora no" se planea un cambio en la táctica, aunque hay "alguna sugerencia por parte del Ministerio de Salud Pública con respecto a los viajantes cuando vuelven al país, relativo a la cuarentena" y que se está hablando al respecto con las autoridades de la cartera.

Dijo a su vez que no cambia los planes de permitir eventualmente el ingreso de extranjeros ya vacunados al país. "No cambia porque no estamos hablando de esta semana ni del mes que viene, estamos hablando en principio de primavera", sostuvo, aclarando que se toma como horizonte esa época del año, teniendo en cuenta la "obligación de ir tratando de anticiparnos" y con el afán de ayudar al turismo, uno de los sectores más golpeados, pero siempre sujeto al devenir de la pandemia y atendiendo a las nuevas variantes.

Consultado por el periodista Leonardo Sarro sobre el debate planteado por la intendenta Carolina Cosse, acerca de la necesidad de hacer obligatoria la vacuna contra el covid, el presidente dijo que en la sociedad hay opiniones diversas, incluso pudiendo haberlas dentro del gobierno nacional, pero que él sostiene que no debe ser obligatoria.

"Cuando empezó la campaña de vacunación, cuando empezaba más o menos el 30% de los uruguayo querían vacunarse, hoy los números están a la vista, la gente está concurriendo, hay una política por parte del gobierno de ir hacia las personas que por alguna razón no han llegado a vacunarse, tanto en el interior profundo de nuestro país, tanto en los barrios, hay alguna otra iniciativa de ir a lugares de trabajo, estamos con un despliegue masivo y mayoritariamente los uruguayos se van a vacunar", manifestó.

Respecto a la prohibición de las aglomeraciones, que se vence este miércoles, el mandatario afirmó que no se piensa extender, a pesar de la llegada de las variantes, pero que el gobierno tiene en cuenta que desde el ejecutivo se tienen herramientas para "actuar legítimamente" en situaciones que puedan dañar la salud pública, principalmente teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo de 2020, que permite tomar medidas a las autoridades al respecto.

El debate sobre el debate de la LUC

A diferencia de algunos políticos de la coalición de gobierno, que sostuvieron tras la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se tendría que haber hecho más para defender la norma, Lacalle dijo que no era ese el momento de debatir.

"Desde mi punto de vista, era una campaña de algunos ciudadanos tratando de llegar a las firmas, y no era el momento de debatir, nosotros estábamos en otras cosas, estábamos en una pandemia, estábamos tratando de sacar el país adelante, si las firmas llegan y la Corte (Electoral) así lo establece, es el momento de debatir lo que estamos convencidos, que es una buena ley", sostuvo, agregando que "los artículos que se están de alguna manera sometiendo a la ciudadanía, o se van a someter a la ciudadanía, son buenos artículos que no han causado efectos negativos y que muchos de ellos han tenido efectos positivos".

Dijo que dentro de la coalición se sigue una misma dirección respecto al tema de la LUC. "Vamos todos en el mismo sentido, el tema son las velocidades, algunos tendremos que acelerar un poco, otros frenar un poco y veremos cómo hacerlo, pero obviamente va a ser un tema organizado, cada uno con sus matices, y con sus perfiles", aseguró, reafirmando que dentro de los distintos partidos integrantes del gobierno "cada uno tiene su estilo" pero que todos van "en el mismo camino a defender la LUC".

