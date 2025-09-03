Política

Gobierno decretó creación de la libreta por puntos: cómo se pierden y se recuperan

El gobierno de Yamandú Orsi decretó este martes la creación del Sistema del Permiso Nacional de Conducir por Puntos, que comenzará a aplicarse el primer semestre de 2026.

El saldo inicial será de 8 puntos, “los cuales se perderán o ganarán por la comisión o no de las infracciones”, para luego ascender a 12, 14 y 15 “con el paso del tiempo sin cometer infracciones de tránsito”.

A continuación, el listado de las faltas de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y cuántos puntos se perderá por cometerlas:

-Conducir bajo efectos del alcohol y otras drogas: pérdida total de puntos.

-Negarse a las pruebas de alcohol y otras drogas: pérdida total de puntos.

-Participar en competencias vehiculares no autorizadas: pérdida total de puntos.

-Uso del teléfono celular o cualquier otro medio o sistema de comunicación que implique el uso de manos durante la conducción: pérdida de seis puntos.

-Conducir al doble o más de la velocidad permitida: pérdida de seis puntos.

-Conducir sin el permiso habilitante para la categoría del vehículo correspondiente: pérdida de cuatro puntos.

-Exceso de velocidad que supere en 30 km/h la permitida, sin alcanzar el doble de esta: pérdida de dos puntos.

-No usar cinturón de seguridad (conductor y acompañante): pérdida de dos puntos.

-No usar casco (conductor y acompañante): pérdida de dos puntos.

-Menor de 12 años en asiento delantero: pérdida de dos puntos.

-Menor de 12 años sin sistema de retención infantil: pérdida de dos puntos.

Cuando se llegue a la pérdida total de puntos, “automáticamente ocurrirá la suspensión temporal del Permiso Único Nacional de Conducir por el término de tres meses”.

La recuperación de puntos, para quienes hayan cometido infracciones y aún tengan saldo positivo, puede conseguirse por dos mecanismos: por tiempo transcurrido o mediante cursos.

Para la primera opción, el decreto establece: “Si en los dos años siguientes a la última infracción que quite puntos no se cometieran nuevas infracciones que quiten puntos, recuperará automáticamente puntos hasta el saldo de 12 puntos”.

En cuanto a los cursos, estos pueden realizarse de manera opcional, “si la quita de puntos no alcanza o excede su saldo”, en cuyo caso, “se obtendrán seis puntos, hasta un tope de los puntos perdidos”. Estos cursos se podrán realizar una vez por año.

De lo contrario, el curso será obligatorio “para los conductores que hayan alcanzado o excedido su saldo”.

El director de Unasev, Marcelo Metediera, indicó a Montevideo Portal que “la idea es que haya documentos y videos para que la gente se prepare” para estos cursos, los cuales consisten en una prueba “teórica”, que tendrá un “contenido más sanitario, social, de comportamiento, y no tanto de norma”.

Asimismo, el decreto indica que los conductores que tramiten por primera vez su licencia, y los que la renueven tras habérsele suspendido, o por tenerlo vencido por más de dos años, tienen tres instancias en las que podrán sumar puntos:

-Transcurridos dos años sin infracciones que les quiten puntos, sumará cuatro puntos más, alcanzando 12 puntos.

-Transcurridos tres años más sin infracciones que les quiten puntos, sumará dos puntos más, alcanzando 14 puntos.

-Transcurridos tres años más sin infracciones que les quiten puntos, sumará un punto más, totalizando 15 puntos, siendo este el puntaje máximo posible.

