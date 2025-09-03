Política

“Hay actores políticos que tienen que sacudirse el enojo”: Cardona por combustibles

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, respondió a las críticas de la oposición por las nuevas tarifas de los combustibles anunciadas la semana pasada. La nafta tuvo una baja de $ 0,52, el gasoil una suba de $ 2,06 y las garrafas de 13 kg aumentarán $100.

“En realidad, es volver al precio que se tenía antes de que se hiciera el último descuento de lo que iba a ser bimensualmente”, dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

La jerarca aseveró que, “en el tema combustibles, hay algunos actores políticos que tienen que sacudirse el enojo”. “Me parece que hay que dejar trabajar”, agregó.

“Estamos de cara al Presupuesto. A la ciudadanía no le gustan determinados tonos y tenemos que darnos la oportunidad como políticos, como autoridades que están en la clase política, de permitirnos trabajar y sacudirnos determinados temas”, declaró.

Cardona dijo que trabaja “desde el inicio” con el Ministerio de Economía y Finanzas en aplicar una “metodología transparente” para las tarifas de combustible.

“Hablamos mil veces de cómo se aplica el precio de paridad de importación y creo que seguir discutiendo este tema de cara al Presupuesto, que tenemos tantas cosas importantes por discutir, redunda muchísimo y cansa”, aseguró la ministra.

En ese sentido, afirmó que aplican a metodología que ellos mismos comunicaron en una conferencia: “No tenemos que cansar a la ciudadanía con temas que venimos discutiendo desde marzo”.

