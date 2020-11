Gobierno busca crear un sistema de registro de personas para ingreso al país en el verano

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este jueves de la asunción de la Intendencia de Canelones. En ese marco, fue abordado por los periodistas y le preguntaron sobre varios temas.

En primer lugar, Lacalle fue consultado sobre por qué decidió ir a la asunción de Yamandú Orsi. Allí el presidente dijo que el gobierno "es de todos los uruguayos" y que el departamento tiene "un componente especial" por su comienzo en la vida política y también como vecino del departamento. "Soy vecino, les pago la contribución inmobiliaria y me parece que era una señal importante y ahora nos vamos a la asunción del intendente de Rivera, que es del Partido Colorado", indicó en declaraciones recogidas por radio Monte Carlo.

Sobre su relación con Orsi, Lacalle dijo que es "normal", como tienen casi todos los dirigentes políticos del país y que la excepción sería cuando los dirigentes políticos se llevan mal y se pelean. "La relación hay que tenerla civilizada, institucional, obviamente con alguna gente hay más afinidad personal, pero eso no puede ni teñir ni mejorar ni empeorar una relación institucional. Canelones es un departamento de gran importancia para el país, lo sabemos, lo entendemos, lo conocemos y esperemos actuar en conjunto con la intendencia", agregó.

Consultado sobre los aumentos de casos de los últimos días y la proximidad del verano, Lacalle explicó que los departamentos donde hay más casos es donde hay más densidad demográfica, más movimiento y donde se "complica más el seguimiento de los hilos". Sin embargo, agregó que durante los próximos meses van a tener una concentración más importantes en las costas y zonas turísticas y, por tanto, se deberán cuidar más.

"Nosotros estamos tratando de organizarnos. Hay un decreto que tiene excepciones, ese decreto no se va a modificar. Pónganse en el lugar de la gente de la aduana o migraciones en un puente sin normas claras. El relato que puede llegar a hacer esa persona con esa presión, qué capacidad de discernir en el momento quién tiene habilitado ese ingreso y quién no. Cuántos test tiene que haber en el puente de Fray Bentos ese día", se preguntó el presidente.

En este sentido, explicó que se está diseñando un sistema de registro, "un sistema que sirva para tener nombre de la persona, documento, la excepción que aduce para entrar al país, que diga dónde se va a quedar para pasar la temporada" y así "tener un cupo en cada lugar". Eso, según Lacalle, "es una buena forma de organizarnos, de que el Estado funcione mejor y es una buena forma de que el que quiere venir sepa que, el día que llegue a la frontera, va a entrar".

"No es fácil porque las excepciones, las nueve, no son siempre nítidas y claras y hacen a muchos ministerios entonces centralizaríamos en un portal. Después hay que distribuir las excepciones según el ministerio que se trate y después tienen que decidir y volver. Ese es el procedimiento en el que estamos y esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad y por eso poder utilizarlo para darle tranquilidad a la gente", agregó.

Consultado sobre la posibilidad de tomar medidas "antipopulares" ante el aumento de casos, Lacalle dijo que es una discusión que el gobierno tuvo y reiteró que en todos los lugres donde hubo protocolo, no existieron contagios. Sin embargo, hay ciertos lugares donde el Estado no puede llegar como son los asados, reuniones familiares, entre otras actividades. "Entonces las reuniones en los parques, en las ramblas, los asados de personas, reuniones familiares, lugares donde el gobierno no llega, y desde mi punto de vista no corresponde inmiscuirse, allí muchas veces hay contagios. Cuál es el límite de lo que puede hacer un gobierno y el límite donde lo que cuenta y lo que sirve es la convivencia de los uruguayos que es fundamental", sostuvo.