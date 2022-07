Política

Gobierno brindó detalles sobre inversión de US$ 905 millones en obras viales en 2022

Montevideo Portal

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, presentó este martes junto a otras autoridades el plan nacional de infraestructura para este quinquenio en el auditorio anexo de la Torre Ejecutiva.

Según una presentación previa a la realización de la conferencia de prensa, el gobierno invertirá US$ 905 millones en infraestructura solo en 2022. La mayor cifra si se compara a lo destinado en este periodo cuando se invirtió US$ 303 millones en 2020 y US$ 500 millones en 2021.

También participaron de la presentación el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, José Luis Puig, y el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola.

El gobierno informó que en el período 2020-2025 se harán diferentes obras en 7.692 kilómetros de un total de 8.833 kilómetros que componen la red de rutas nacionales.

En esta línea, el Poder Ejecutivo señaló que se dividen en: 642 kilómetros de nuevas rutas, 2.610 kilómetros de cambios de standard y 4.440 kilómetros de recuperación de pavimento.

A su vez, se invertirá en 227 puentes un monto de US$ 413 millones y US$ 118 millones en la creación de 100 nuevas rotondas en todo el país.

Alfie dijo que el objetivo es transformar la red vial para mejorar la competitividad de la producción nacional y destacó como instrumentos los contratos denominados Cremaf, “que reducen costos respecto a los de Participación Público Privada (PPP).

El director de la OPP apuntó que los cambios refieren al aumento de la competencia, con tramos más chicos y con más empresas que puedan acceder a préstamos para competir, mejorar los plazos de fin de obra, excluir mantenimiento mayor, certificados irrevocables con riesgos altos para las empresas en mantenimiento y simplicidad de estudios y costos, por lo que se eliminan controles redundantes y se acortan plazos entre la firma del contrato de adjudicación y el inicio de obras.

“Vamos a tener más plata para hacer más obras “, destacó.

