Gobierno boliviano cita a embajador uruguayo tras dichos de Lacalle Pou sobre narcotráfico

Internacionales

No me quemés

La Cancillería de Bolivia emitió este viernes un comunicado en el que manifiesta su “rechazo categórico” a las declaraciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acerca de narcotráfico en la región.

“Los grandes, los peces gordos, estarán en Colombia, en Paraguay, en Bolivia”, dijo el mandatario en entrevista con Telenoche (Canal 4).

En el “tema del financiamiento y los dueños reales de la droga, a mí no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo”, agregó Lacalle.

A causa de esto, la ministra de Relaciones Exteriores boliviana, Celinda Sosa, convocó al embajador uruguayo en el país, Fernando Daniel Marr Merello, “a fin de solicitar la aclaración del Gobierno uruguayo”, según indica el comunicado.

Además, el gobierno boliviano destaca la importancia del “respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y de buena vecindad”.