Gobierno anunciará medidas económicas para unipersonales, monotributistas y las SRL

Política

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado informó este martes que "el gobierno anunciará medidas económicas y sociales para unipersonales, monotributistas y las SRL (Sociedades de Responsabilidad Limitada)" debido a la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus.

Delgado dijo entrevistado por Desayunos Informales (Canal 12) que esta medida incluirá a trabajadores por cuenta propia, que facturan y trabajadores de hecho. También a los trabajadores monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social.

"Son lo que viven del día a día y hay que darles un soporte. Se les pide que se queden en su casa y no pueden hacer la diaria. Además el consumo se cayó", dijo el secretario de Presidencia.

Por otro lado, Delgado recordó las medidas económicas que ha tomado el gobierno y "tienen que ver con créditos, vencimientos, la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares".

"Hay mucha gente que no está en el radar y estamos pidiendo que se registren para que al menos reciban canastas", añadió.

Delgado se refirió a la reunión que tendrá el gobierno con el Frente Amplio.

"Creo que sería muy mezquino de todos lados decir que hasta el 1º de marzo no se hizo esto o aquello. ¿Cambia la situación? ", sostuvo el secretario de Presidencia.

"Tenemos que arremangarnos todos y enfrentar la situación. En la oposición están haciendo lo mismo", aseguró Delgado.

"Siento una actitud en general constructiva. Hay excepciones que no me gustan pero estamos para mirar para adelante. Es más fuerte. Me pongo en el lugar del Frente Amplio si ellos estuvieran en esta situación aportaría ideas", explicó el secretario.

Montevideo Portal