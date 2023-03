Gobierno: FA “confunde” renovaciones cuando acusa de “arbitrariedad” en favor de Movistar

Política

Luego que desde el Frente Amplio el senador Charles Carrera acusara al Gobierno de “arbitrariedad” en favor de la empresa Movistar para acceder a bandas para el servicio de telefonía, el Ministerio de Industria afirmó que la oposición “confunde” dos procesos distintos de renovación de adjudicaciones.

El ministro interino de Industria, Walter Verri, dijo a Montevideo Portal que en la oposición están “confundiendo renovaciones”. El jerarca afirmó que existe “un error”, debido a que lo renovado por US$ 6 millones a fines de 2022 fue “una banda de 1.800 MHz, que nada tiene que ver con la banda de 850 MHz”.

“La banda de 850 MHz en cuestión, y cuyo precio aún no se ha fijado porque se renueva en 2024 recién, no tiene nada que ver con esto. Y esa sí es el producto del informe que sale, con un borrador que publicaron, que dicen que decía US$ 25 millones y que lo adjudicamos en US$ 6 millones. Lo que dice US$ 25 millones es un borrador, como tantos que circulan dentro de la Ursec y en cualquier oficina, por una banda que se tiene que renovar en el año próximo; y cuya efectivización no ha ocurrido. Por lo tanto, ni US$ 25 millones ni US$ 1 millón. Nada. No ocurrió. Y cuando la comparan, y dicen que la adjudicaron por US$ 6 millones, la están comparando con otra banda de 1.800 MHz que sí se renovó en diciembre del año pasado”, agregó Verri, ministro interino de Industria mientras Omar Pagani está en misión oficial en el exterior.

En una resolución fechada el 15 de diciembre de 2022, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) renovó por 20 años la asignación a Telefónica Móviles del Uruguay S. A., subsidiaria de la dueña de Movistar, para el derecho de uso de 10 MHz correspondientes a los segmentos de 1.885-1.890 MHz y 1.965-1.970 MHz para la prestación servicios móviles.

La resolución establece “disponer que Telefónica Móviles del Uruguay S. A. debe abonar a esta Unidad Reguladora por la precitada asignación U$S 6.000.000 mediante un único pago que deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos, contado a partir del siguiente de la notificación de la presente resolución”.

VTV noticias informó este jueves sobre un informe del Departamento de Frecuencias Radioeléctricas de la Ursec. Un documento, señalado por Verri como un borrador, establecía que el precio potencial para la banda de 850 MHz era de US$ 25,3 millones. Sin embargo, un segundo informe del mismo día no abordó la sugerencia del documento anterior y señaló que, para la banda de 850 MHz, “no surgen datos estadísticos ni insumos relevantes suficientes para compartir” en ese informe, según los documentos a los que también accedió Montevideo Portal. VTV noticias también informó que la empresa Claro impugnó la adjudicación.

En tanto, el senador Carrera alertó sobre “graves irregularidades en la Ursec”, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. “Un informe sugería concederle un servicio a Movistar por US$ 25 millones. Luego, otro documento lo omite y terminan concediendo por US$ 6 millones. Otra arbitrariedad más de un gobierno al servicio del lobby empresarial”, escribió.

Consultado, Verri dijo que las renovaciones no son comparables porque son bandas diferentes.

Según sostuvo, el criterio tomado por la administración fue renovarla al mismo precio que el pagado en la subasta original. Al ser repreguntado sobre si al menos no se debía ajustar el precio por inflación, Verri respondió: “La tecnología ha hecho que los precios hayan bajado, pero eso es parte de la discusión si se quiere, donde uno puede considerar diferentes parámetros de fijación de precios. Nosotros fijamos en un decreto que los valores eran los que se habían pagado en las subastas originales”.

El criterio del Poder Ejecutivo

Verri argumentó que las distintas bandas adjudicadas a inicios de los 2000 comienzan a vencer y el Poder Ejecutivo debía tomar un criterio de renovación.

El jerarca dijo que el precio de US$ 6 millones fue el mismo pagado de forma original para la banda de 1.800/1.900 MHz en 2002.

“En ese análisis de cuál es el precio a fijar hubo borradores sí, en este caso de la de 850 MHz, pero que no se adjudicó todavía porque además vence el año próximo. Es ese que anda circulando, pero no tiene nada que ver con la de 1.800 MHz, que es la de diciembre del año pasado”, insistió.

Director del FA: el Gobierno es “opaco”

En diálogo con Montevideo Portal, el director de la Ursec por el Frente Amplio, Pablo Siris, planteó reparos a las definiciones del Gobierno, aunque puntualizó que por ser bandas distintas pueden tener diferente precio.

Por un lado, Siris argumentó que sí deberían ser considerados criterios como el crecimiento del mercado para establecer los precios, por lo que consideró inconveniente el criterio de renovación al mismo monto que hace 20 años.

“Se establece que sea en los mismos términos, al mismo precio, y por el mismo plazo. Y se hace sin considerar inflación, sin considerar el desarrollo del mercado. Imaginate que en diciembre de 2002 lo que era el mercado de las telecomunicaciones uruguayo, y lo que es en diciembre de 2022. Pasamos a tener en esa época menos de un millón de abonados a tener más de seis millones; de tener teléfonos que solo servían para recibir llamadas, a teléfonos donde desarrollamos todo tipo de actividades y un flujo de datos increíble”, dijo.

Por otro lado, el representante del Frente Amplio dijo que los informes del Gobierno no señalan las fuentes para establecer los precios estimados, lo que genera “opacidad” en las determinaciones.

“Ciertamente no se puede considerar de la misma manera la banda de 1.800 MHz que la banda de 850 MHz. Eso no quiere decir ni que sea más barata ni que sea más cara. Tienen distintas potencialidades y distintos usos. Mi principal cuestionamiento es que en ningún lugar tenemos la fuente de esos datos”, dijo en relación con la valoración potencial. “Sea cual sea el valor que se esté considerando es absolutamente opaco, oscuro, y yo no tengo cómo decir si está bien o está mal”, señaló.

Además, sostuvo que ninguno de los informes considerados fueron borradores, ya que estuvieron incorporados a los expedientes y luego retirados.

