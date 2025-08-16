Alicia Ghione no seguirá adelante con el caso Penadés: ¿por qué y quién quedará a cargo?

Judiciales

La fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione decidió no seguir adelante con el caso que investiga al exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés, quien se encuentra imputado en prisión preventiva por la comisión de una veintena de delitos de explotación de menores.

La magistrada se encuentra de licencia médica por estrés desde hace más de un mes y medio. Oficialmente tendría que reintegrarse el próximo 25 de agosto, pero no lo hará con la causa que involucra al exlegislador y al profesor de Historia Sebastián Mauvezin.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal, la fiscal que pasará a estar como titular del caso es Isabel Ithurralde, magistrada que tomó todos los casos de Ghione durante la licencia, y presentará la acusación contra el exsenador el próximo 10 de octubre.

Uno de los abogados de las víctimas, Juan Raúl Williman, aseguró en diálogo con Subrayado (Canal 10) este sábado que, si bien “no es lo mejor que cambie la fiscal en la etapa final” del caso, confía “plenamente” en Ithurralde.

La particularidad es que Ghione pasará de ser la fiscal a cargo a estar en calidad de indagada por el mismo caso. Esto se debe a una denuncia presentada a fines de marzo por los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, por presuntas irregularidades y la omisión de no denunciar.

Según los penalistas, Ghione tuvo en su poder el celular de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes del exsenador, y en ese dispositivo había “un cúmulo de evidencias” —más de 700 fotos y videos— que podrían configurar “gravísimos delitos de naturaleza sexual” cometidos por él.

De tal manera, la defensa de Penadés reclama que el presunto accionar de Ghione, “más allá de entorpecer en funcionamiento del bien jurídico administración de justicia, viola flagrantemente el principio de objetividad que está ínsito en su calidad de parte del proceso penal”.