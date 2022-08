Gerente de TCP: “Montecon debe definir su estrategia; hay suficiente trabajo en el puerto”

Locales

Montevideo Portal

El gerente general de Terminal Cuenca del Plata (TCP), Vincent Vandecauter, habló este martes en un seminario sobre "Tráfico Marítimo de Estupefacientes en la imagen país”. Luego del encuentro, en rueda de prensa, se refirió tanto a los controles que se hacen en el puerto para evitar el narcotráfico, como a la situación posterior al acuerdo firmado entre Katoen Natie —principal accionista de TCP— y el Estado uruguayo.

Sobre la concesión, dijo que ya está 100% consolidada para comenzar a hacer las inversiones previstas en la terminal y comentó que ya está cerrado el acuerdo comercial con el contratista para comenzar las obras. “En este momento estamos en el proceso de obtener los trámites, estamos en plena conversación con ANP (Administración Nacional de Puertos) y con el Ministerio de Ambiente, todo con el objetivo de arrancar la obra físicamente el primer semestre del año siguiente”, sostuvo.

Consultado sobre la realidad del otro operador portuario de contenedores, Montecon, y sobre si “desaparece” a raíz del acuerdo, expresó: “Montecon debe definir su estrategia, yo no voy a opinar sobre qué debe hacer Montecon o no; pero estamos convencidos que hay suficiente trabajo en el puerto. Hay oportunidades y yo no destaco Montecon no pueda jugar un rol importante ahí”, manifestó.

En lo que refiere al combate al narcotráfico, se le preguntó si falta mejorar los controles, a lo que respondió que “no necesariamente” eso en si, sino “la manera como lo hacemos” y cómo se transmite la información a otros actores involucrados.

“Creo que ahí hay más potencial u oportunidad de mejorar. Estamos trabajando fuertemente con aduana y este evento que tenemos hoy en día lo veo como un buen inicio de tener más instancias de interacción hacia el futuro, cuando aún va a ser más importante el tema”, afirmó.

Apuntó que los episodios de narcotráfico que se han dado en los últimos tiempos que involucran al puerto son “cosas que uno no quiere ver”, pero que tienen que ver “con el incremento del volumen de más contenedores” que se mueven en el puerto, lo que hace que sea “más alto el riesgo” de que se den casos similares.

Aseguró que los escáneres son “un activo muy importante en la lucha contra la droga” y que considera que “el gobierno lo entiende muy bien y por eso está trabajando fuertemente”.

“Todos sabemos que recién hicieron una licitación, el plan es aumentar con tres escáneres más. Vamos a reorganizar también la ruta del tráfico dentro del puerto, todo apostando a un mejor control. Mi opinión es que el gobierno está tomando muy bien el tema para mejorar esto”, puntualizó.

El ejecutivo comentó que “el gran riesgo está en los trasbordos”, porque “la droga viene de otros países” y llega aquí al ser “un puerto hub”.

“Tenemos que asegurar que los delincuentes afuera se den cuenta que los controles están y ojalá así disminuyan el tráfico por Montevideo”, aseveró.

Vandecauter sostuvo que el puerto está invirtiendo en tecnología para mejorar los controles y que también se tiene que atender la situación de tráfico dentro de la terminal. “Se está con una filosofía de centralizar toda la salida y entrada del puerto con un solo acceso, cuando hoy pasa eso por diferentes accesos”, explicó.

Narró que TCP es el primer actor involucrado en el control, al ser quienes reciben e inspeccionan los contenedores. “Cuando detectamos anomalías está nuestra responsabilidad de pasar la información lo antes posible a las autoridades para que ellos tomen sus medidas”, dijo.

“Tenemos diferentes desafíos, nos queremos transformar en un puerto hub, y para eso tenemos que tomar diferentes acciones, una acción importante es incrementar la infraestructura para así mejorar la calidad de servicio, ser más eficiente, poder recibir barcos grandes, pero también del otro lado tenemos un tema de imagen como país, como puerto, que tenemos que cuidar”, dijo Vandecauter, que aseguró que hay una “buena imagen” de “país estable con buena reputación” pero hay que mejorarla aún más.

Montevideo Portal