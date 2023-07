García sobre demora de identificación de restos en Batallón 14: “No queremos rendirnos”

Locales

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, habló sobre la demora en la identificación de los restos óseos que se encontraron el 6 de junio en el Batallón 14. Si bien se pudo identificar que pertenecen a una mujer, la antropóloga Alicia Lusiardo, a cargo de la investigación, informó este viernes que no se pudo vincular las muestras con ningún registro genético que posibilitara identificarlos.

En esta línea, García señaló: “No queremos rendirnos”. El jerarca aseguró, en rueda de prensa, que desde el Ejecutivo pondrán “todos los recursos a disposición para la identificación de los restos”. Según García, “el camino de la paz, a veces, tiene obstáculos que se interponen, pero cuando la vocación está no hay obstáculo que pueda oponerse”. Así, resaltó que harán “lo que sea necesario”: “Un laboratorio, una nueva técnica, alguna consulta técnica, lo que estime necesario la Fiscalía es comunicarnos para poner los medios del Gobierno a disposición”.

“Este obstáculo no estaba dentro de lo que uno suponía pero sucedió pero no es un obstáculo que no se pueda saltar", dijo, y agregó: “Esperamos que pueda saltarse para que una familia encuentre la paz. Sabemos las circunstancias en las que perdió su vida, el contexto, falta la identidad para que haya paz en el hogar”.

“Hablé con el fiscal de Corte Juan Gómez, le transmití que el Gobierno pone todos los medios que sean necesarios porque no queremos rendirnos ante las circunstancias de que en el siglo XXI, con todas las disposiciones tecnológicas, no podramos llegar a una respuesta tan importante como saber la identificación”, agregó.

En conferencia de prensa este viernes, Lusiardo explicó que “las comparaciones no han arrojado ninguna coincidencia estadísticamente significativa y, por lo tanto, concluyente en términos de identificación”. “Tenemos que seguir trabajando”, agregó, al explicar que los datos fueron cotejados con el banco de datos genéticos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el que se trabaja para la identificación de detenidos desaparecidos.

El informe elaborado por el laboratorio genético del EAAF tras el procesamiento genético de las muestras óseas confirma que los restos encontrados corresponden a una mujer, como Lusiardo había informado inicialmente el 22 de junio.

“De este informe se desprende que no se trataría de los restos de María Claudia García de Gelman ni de Elena Quinteros”, señaló también la antropóloga.

El estudio también indicó que la muerte de la mujer fue “violenta por acción de terceros en el contexto de privación de libertad, malos tratos o tortura”.

Por su parte, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo que tras leer el informe tiene la “certeza absoluta de que estamos hablando de un detenido desaparecido” y que, “como tal, es responsabilidad del Estado la desaparición forzada de esta persona”.

El letrado dijo que con este hallazgo se confirma que el Batallón 14 es “un objetivo importante a seguir la búsqueda”. En la conferencia se anunció que este lunes 24 de julio se retomarán las excavaciones en el predio militar.