García respondió a propuesta de Lust y Zubía de patrullaje militar: “No hay amparo legal”

Política

Los diputados Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Eduardo Lust (Cabildo Abierto) propusieron el 8 de agosto en entrevista con Desayunos informales (Canal 12) que el Ejército Nacional salga a patrullar la calle y colaborar con la Policía. Ante este planteo, el ministro de Defensa, Javier García, les respondió en rueda de prensa este jueves y dijo que lo que proponen los legisladores “no tiene amparo legal”.

“La Constitución y la ley son muy precisas: la seguridad interna corresponde a la Policía Nacional y en el caso del Ejército y las Fuerzas Armadas en general, hay una ley que es la ley de frontera (n° 19.677), que dio jurisdicción. La pusimos en funcionamiento en este gobierno, en marzo de 2020, respecto a los 20 kilómetros de frontera. [Para] situaciones que exceden eso no hay amparo legal. Y hay alguna disposición en la ley marco de Defensa que es [que, en] situaciones absolutamente excepcionales, se puede convocar a las Fuerzas Armadas”, afirmó el secretario de Estado.

Sostuvo que hay que tener en cuenta además que “el soldado tiene que tener la cobertura legal que lo proteja en caso de una acción”, porque enviarlo a una tarea de seguridad interna “implica también” que pueda suceder “una circunstancia donde tenga que reprimir”.

“Si un soldado reprimiera una acción de seguridad en una ciudad podría ser procesado. No tiene amparo legal, entonces, independientemente de la vocación, de la voluntad que se pueda tener para la contribución, hay que tener bien claro los amparos legales, el marco jurídico”, remarcó.

García dijo que la ley de frontera “obviamente ha dado muy buenos resultados en materia de represión del contrabando, del gran contrabando, del abigeato, [con] la incautación de armas, eventualmente de narcotráfico”, pero que, para este caso “hay un marco legal preciso”.

“Vuelvo a reiterar, salvo una situación muy excepcional y puntual, pero no en la normalidad. Así que uno, independientemente de la voluntad que tiene, debe pensar también en el marco jurídico que ampara a un soldado a participar. Y mi obligación, la obligación de una persona responsable, es proteger que la acción de cualquier fuerza armada esté protegida por la ley y enmarcada por la Constitución”, expresó.

Inversiones en las FF. AA.

“Cuando asumimos el gobierno, la situación de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional era prácticamente límite, crítica. Porque tenían plataformas, buques o aviones en situación ya de prácticamente no poder operar o navegar, en el caso de la Armada”, afirmó García.

“Empezamos un proceso —como nos habíamos comprometido— de modernización de equipos. [En] la Fuerza Aérea comenzamos con los aviones de transporte Hércules. En la Armada, estamos en este pleno proceso de las lanchas guardacostas que trajimos de Estados Unidos. Estamos en el proceso de adquisición de dos patrulleros oceánicos, de traer al Uruguay una donación que hizo el Gobierno de Corea [del Sur]; seguramente el año que viene esté por aquí un buque patrullero. Es decir, toda la modernización está en proceso y con el compromiso que habíamos hecho”, comentó.

El ministro remarcó que “todas estas inversiones son muy costosas” y que “hay que congeniar al mismo tiempo con otras necesidades que tiene el país, en educación” y “en salud”.

“Lo vimos en plena pandemia. Así que, congeniando todos esos procesos y sabiendo las limitaciones presupuestales que existen, hemos avanzado. Siempre está aquello de poder avanzar más, pero también las necesidades que tiene el país, que implican tomar prioridades”, dijo.

Archivos de la dictadura

El jerarca también fue consultado sobre los archivos de la dictadura cívico-militar en posesión de las Fuerzas Armadas. “Estamos insistiendo mucho, a nivel de que se conozca toda la verdad, y vamos a ser recibidos el lunes próximo por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Pedimos ser recibidos porque necesitamos que se apruebe el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para que se conozca públicamente los archivos del pasado reciente”, afirmó.

“Vemos que desde la oposición y el Frente Amplio no hay mucha voluntad y ha habido resistencia al conocimiento de la verdad; no comprendemos la razón. Porque creo que, si a cualquiera de nosotros nos ofrecen conocer toda la verdad, preferimos conocer toda la verdad. Por dura que sea. Todos somos grandecitos y tenemos la decisión y la voluntad de acceder a la verdad. A mí no me gusta que me digan qué puedo leer y qué no puedo leer. Cada uno que decida lo que quiera acceder, pero tenemos la obligación, como Gobierno y como Estado, de que este conocimiento del pasado esté al alcance de todos los uruguayos”, concluyó el ministro de Defensa.