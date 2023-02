García dijo que Defensa ya tenía los datos sobre desaparecidos que Vega dio como inéditos

Política

El ministro contó que la información fue enviada a la Inddhh en noviembre, pero no aceptaron las condiciones que pusieron los confidentes.

Montevideo Portal

El ministro de Defensa, Javier García, participó este martes de la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, que se realiza en Punta del Este, y allí fue abordado por los medios que le consultaron sobre la carta que envió a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) sobre la información que le proporcionaron al diputado César Vega por enterramientos de desaparecidos.

En este sentido, el secretario de Estado confirmó la información que publicó El País, que decía que en noviembre del año pasado trasladó a la institución a través de una carta que habían recibido esa información y que contenía “particularidades”. Por ejemplo, contó García, se decía que quien brindaba esos datos lo hacía exigiendo a quién se los trasladaba.

En función de esa condición comenzaron a trabajar, hicieron el traslado a la Inddhh, pero García contó que “no fue posible” porque el organismo “no aceptó esa posibilidad”, algo que “imposibilitó” avanzar para verificar o descartar la información, según declaró García.

“Cuando tuvimos la reunión con el diputado Vega, que también estuvo la institución, vimos que el origen del dato era el mismo, por eso le enviamos una carta la semana pasada a la Inddhh diciéndole esto y que nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero que no era posible avanzar si la institución no quería avanzar en eso porque no aceptaba esa condición”, aseguró.

Consultado sobre qué vislumbra en el futuro, el ministro de Defensa reconoció que una cosa es lo que “desde su corazón y su alma” quiere, y otra son las cosas que efectivamente pueden o tienen un camino concreto. “Luchar, trabajar por la unidad, para que haya paz en las familias es nuestra vocación del gobierno, como ciudadano y como ministro de Defensa. Después está la posibilidad de tener datos concretos, por eso cuando surgió un dato, que no es más que eso hasta que se pueda avanzar, lo trasladamos a la institución”, señaló.

En esta línea, reconoció que espera que la Inddhh cambie esa posición y que el organismo, quien es el que legalmente puede llevar adelante la investigación, acceda a eso, aunque aclaró que no es una cuestión que pueda resolver la cartera.

“Nosotros podemos ofrecer ese camino, no podemos llevarla adelante porque la ley se lo otorga a la institución”, concluyó.

Montevideo Portal