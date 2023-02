César Vega recibió datos sobre enterramiento de desaparecidos y se lo informó a Lacalle

Política

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, recibió información sobre el lugar donde estarían enterrados los cuerpos de detenidos desaparecidos, y transmitió los datos al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro de Defensa, Javier García.

“Hay militares que hablan con nosotros cuatro horas casi para decirnos que van a entregar el lugar donde se encuentra la mayoría de los desaparecidos y eligen a gente del PERI porque entienden que no hay que sacar rédito de esta circunstancia”, dijo Vega el domingo en su programa matinal de radio Oriental.

El diputado aclaró entonces que los militares retirados con los que dialogó “no van a hablar absolutamente nada” sobre los autores de los delitos, sino que “solo van a marcar el lugar donde se encuentran enterrados, porque ellos estuvieron participando en ese evento”, en referencia a los enterramientos.

Al día siguiente, este lunes, Vega aportó más información en diálogo con la radio Lacatorce10. “Cumpliéndose los 50 años del comienzo de la dictadura, tuvimos una reunión de cuatro horas con militares que están en posición de señalar dónde están los enterramientos más grandes de lo que llamamos desaparecidos, que no son ni más ni menos que torturados y muertos. El presidente -yo no esperaba otra cosa- me dijo que procedamos, así que en los próximos días van a haber noticias para todos ustedes, en el sentido de señalar el lugar”, planteó el legislador, quien definió a los informantes como “gente que cuando fueron militares en actividad estuvieron trabajando en ese lugar, por lo tanto, lo conocen muy bien”.

“Si decidieron tomar contacto con nosotros es porque somos el partido en el Parlamento que no integra ni la coalición de Gobierno ni la coalición de la oposición más grande”, agregó.

En manos del ministro



En diálogo con Montevideo Portal, Vega precisó que la reunión con los militares retirados fue en enero, y que el 1° de febrero le pidió una audiencia privada a Lacalle Pou, con quien se reunió en Torre Ejecutiva el miércoles 8. “El presidente dice que hay que proceder y hoy estuvimos conversando por WhatsApp con el ministro de Defensa [Javier García], y hasta ahí te puedo contar, porque lógicamente vamos a manejar esto con un tacto muy especial, cumpliéndose 50 años del Golpe de Estado”, aseguró.

“Hay disposición a señalar el lugar donde estuvieron trabajando. Lo único que se hará es señalar el lugar para que se proceda [a la búsqueda de restos óseos] y así quedamos con el presidente, que deben de ser así las cosas, que hay que hacerlo de esa manera y se va a hacer”, dijo Vega, y agregó: “Si hablaron conmigo es porque confiaban en mí para que llegara directamente al presidente”.

Consultado sobre cuántos cuerpos estarían enterrados en el lugar señalado, Vega respondió que sabe “todo, por supuesto”, pero prefiere no aportar más datos públicamente.

“En este momento va a quedar en manos del ministro de Defensa, como es lógico, y él hablará con los mandos y se procederá. No tengo más nada para decir”, concluyó.

Este mes se cumplen 50 años del llamado "febrero amargo", un quiebre institucional que se considera el preámbulo del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973. La Asamblea General sesionó el pasado jueves 9 de febrero para recordar los hechos y reafirmar la democracia, instancia en la que el ministro de Defensa concurrió al Palacio Legislativo acompañado por los comandantes en jefe de las tres fuerzas.



