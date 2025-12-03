García Troche, pareja de Marset, fue dada de alta y retorna al penal militar de Viñas Cué

Montevideo Portal
Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue dada de alta y regresó al penal militar de Viñas Cué, tras ser internada de urgencia en el Hospital Militar Central.
La mujer había sido trasladada en la noche del lunes por sufrir convulsiones mientras cumplía prisión preventiva.
El Comando de las Fuerzas Militares confirmó que García Troche fue evaluada por una junta médica y dada de alta tras descartarse complicaciones graves, según un comunicado divulgado por la institución.
García Troche permanece recluida desde mayo pasado en Viñas Cué, tras ser extraditada desde España.
