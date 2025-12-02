Gianina García Troche, esposa de Marset, internada en terapia intensiva en Paraguay

Internacionales

Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue trasladada al Hospital Militar en Asunción durante la noche del lunes, luego de presentar reiterados “cuadros de alteración” mientras se encontraba recluida en el penal de Viñas Cué.

Según informó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, la mujer ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva cerca de la medianoche, no por un cuadro grave, sino como medida de precaución para garantizar un monitoreo.

“Se comunicó conmigo el presidente de la Corte Suprema de Justicia Militar, el general Ángel Narváez, y me dijo que tomaron la decisión de evacuar a la señora porque presenta algunos cuadros de alteración. No se puede decir que sea un cuadro de convulsión, pero fue muy reiterativo”, señaló el jerarca, según declaraciones consignadas por el diario ABC.

“Fue solamente para asegurarnos de que esté bien cuidada y controlada. Está totalmente consciente”, señaló el funcionario.

Noticia en desarrollo.

