Gandini dijo que Cosse “lo mira” a Orsi y “se calla, se muerde los labios”

Política

Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, se refirió este viernes a la presencia del candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, en eventos con el resto de presidenciables de otros partidos.

“Me gustó mucho poder escuchar lo que cada uno opina, [pero] lamento mucho no haber escuchado a la otra postura, la de quienes quieren desafiar al actual gobierno, a la coalición de izquierda, porque su candidato no viene”, dijo en diálogo con el periodista Leonardo Sarro, tras un evento organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), en el día de inauguración de la Expo Prado 2024.

“Por si [Orsi] no sabe, esto no es un debate. Ninguno tuvo que discutir con ninguno. Cada uno dio su visión y no todas eran exactamente iguales. Nos faltó la de la izquierda. Lleva a preguntarse si tienen postura”, agregó.

Asimismo, el dirigente blanco destacó la importancia de “conocer todo el espectro del país”, en pos de la “convivencia democrática”.

Gandini sostuvo que el exintendente de Canelones “se la pierde”. “¿Por qué no viene? Porque no tiene capacidad para mostrar que está preparado para gobernar el país, sino que lo haga, que venga, que nos dé una lección”, aseguró.

En ese sentido, dijo que “la democracia es el diálogo, el debate, la contraposición de ideas”, así como “mostrar que se sabe el qué, el para qué y el cómo”.

También apuntó contra Caroline Cosse, candidata a vicepresidenta por el FA y compañera de fórmula de Orsi. “Lo mira y se calla, se muerde los labios. De eso somos testigos todos, vaya a saber qué hay atrás”, manifestó Gandini.

El evento de este viernes no contó con la presencia del dirigente frenteamplista, mientras que sí asistieron los candidatos de los partidos de la coalición: Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente).

Desde la campaña de Orsi informaron que la fórmula del FA participará este sábado de un almuerzo con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la Rural del Prado.

Según anunció su comando de campaña a fines de julio, Orsi rechaza presentarse en eventos en los que se vea enfrentado a más de un candidato de la coalición de gobierno.

“Es una decisión conceptual que tiene como centro el equilibrio y la ponderación. Hay dos coaliciones, oficialismo y oposición; el oficialismo reivindica su condición de tal a través de una coalición, entonces no participamos de mesas donde haya relaciones de dos, tres o cuatro a uno”, indicó en su momento.