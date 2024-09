Delgado criticó al FA y su fórmula: “Los voy a responsabilizar si se aprueba plebiscito”

Política

Los candidatos a presidente de los cuatro partidos de la coalición de gobierno participaron este viernes de un evento organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales Uruguay (CCE), que tuvo lugar en el día de la inauguración de la Expo Prado 2024.

Participaron del acto el candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, el de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y el del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Al hacer uso de la palabra, Delgado volvió a cuestionar al Frente Amplio por su postura con respecto al plebiscito de la seguridad social.

“En este tema no se puede lavar las manos nadie. No pronunciarse es una manera de endosarle la responsabilidad a la gente, pero sobre todo condicionar a las futuras generaciones. Éste es el plebiscito más importante de los últimos 100 años en Uruguay y tenemos que ser claros. Yo voy a responsabilizar hoy Al Frente Amplio y la fórmula del FA si se aprueba este plebiscito que derriba el sistema de seguridad social. Genera un colapso económico y previsional inmediato. No vamos a poder pagar las jubilaciones”, dijo Delgado.

“La fórmula del FA dice ‘estamos en contra’, pero lo dicen casi con culpa. Despacito. En esto hay que hacer campaña y decirle a la sociedad que es lo que Uruguay necesita. Señalarle cuál es el rumbo equivocado que lo lleva a estrellarse como sociedad y país. Por eso hablamos de responsabilidad y no hacerlo es un acto de irresponsabilidad política, de deshonestidad intelectual”, agregó.

Posteriormente, hicieron uso de la palabra Manini, Mieres y Ojeda, en ese orden. En tanto, Yamandú Orsi y Carolina Cosse almorzarán este sábado al mediodía con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), actualmente presidida por Patricio Cortabarría.

